Con la mira ya puesta en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Brasil cerró su preparación venciendo a Egipto en Estados Unidos.

Bruno Guimaraes (7') y Endrick (52') fueron los autores de las anotaciones brasileñas en el FirstEnergy Stadium de Cleveland.

Aunque, la victoria de la escuadra de Carlo Ancelotti no fue tan sencilla de conseguir; incluso, los Faraones lograron igualar el encuentro.

Mostafa Ziko (11') se encargó de devolverle la ilusión a la selección africana, pero no fue por mucho tiempp.

El triunfo, además de dar confianza a La Verdeamarela de cara a su debut en el Mundial, también le provocó más dudas a Carletto para su 11 titular.

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Para esta encuentro, el exitoso director técnico italiano apostó por Alisson Becker en la portería; Wesley, Marquinhos, Roger Ibañez y Douglas Santos en la defensa; Casemiro, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes en el centro del campo; y Raphinha, Igor Thiago y Vinícius Júnior en el ataque.

Para la segunda la segunda mitad, realizó 11 cambios para darles juego a la mayoría de sus futbolistas porque todavía Ederson Moraes, Gabriel Magalhaes y Rayan se quedaron sin participar.

Weverton, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Leo Pereira, Fabinho, Henrique, Danilo, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Endrick ingresaron para sumar minutos.

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Sin embargo, la lesión de Wesley, apenas iniciando el duelo en territorio estadounidense, genera que el seleccionador brasileño todavía tenga más dudas para arrancar el Mundial.

Cabe recordar que Brasil debutará en la Copa del Mundo jugando contra Marruecos, después se enfrentará a Haití y cerrará la fase de grupos ante Escocia.

La Verdeamarela es candidata para quedarse con el primer lugar del Grupo C; aunque, su duelo con los marroquies será fundamental para encaminar el liderato del sector.

Su primer encuentro será el sábado 13 de junio, es decir, dos días después de la inauguración.

Por su parte, Egipto arrancará la justa mundialista midiendo fuerzas con Bélgica, luego jugará ante Nueva Zelanda y finalizará la primera ronda contra Irán.

Los Faraones también pintan para pelear por el primer sitio del Grupo G, pero los belgas son los otros candidatos para quedárselo.

Su primer compromiso será el lunes 15 de junio, es decir, cuatro días después que de México y Sudáfrica inauguren el Mundial.