En los últimos días, el Club Universidad Nacional se robó los reflectores por la inesperada salida de Efraín Juárez.

Por diferencias con la directiva auriazul, para el armado de la plantilla rumbo al Apertura 2026, el director técnico mexicano prefirió hacerse a un lado y no continuar en el banquillo.

De esta manera, los Pumas se quedaron sin entrenador para el próximo torneo, por lo que la cúpula universitaria deberá trabajar a marchas forzadas para encontar la mejor opción antes de que el primer equipo reporte luego de sus vacaciones.

La etapa del joven estratega apenas duró un año y tres meses, donde pudo dirigir 60 partidos, con saldo de 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

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Efra se marcha del club de sus amores tras haber conseguido el subcampeonato del Clausura 2026.

Además, logró devolverle la garra a una institución que la había perdido y que siempre se ha caracterizado por eso.

Después de la intempestiva renuncia de Juárez, los rumores alrededor de los Pumas no han dejado se surgir.

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Algunos nombres de directores técnicos han salido como posibles candidatos a sustituirlo en el banquillo auriazul.

Aunque, también han sonado nombres de futbolistas que se desconoce qué sucederá con su futuro, luego de que el entrenador tricolor se fuera.

Uno de los jugadores que apuntan a quedarse en los Pumas, a pesar de la salida de Efraín Juárez es Jordan Carrillo.

El extremo mexicano está a préstamo con la escuadra universitaria, por lo que deberá regresar al Santos antes de que finalice este año.

Sin embargo, por el momento que atraviesa el futbolista mexicano, los Gurreros tenían la intención de repescarlo en el verano, es decir, seis meses antes de que se cumpliera su año de cesión.

No obstante, el originario de Culiacán le informó a la directiva laguna su intención de permanecer en el Club Universidad Nacional.

Incluso, el vicepresidente deportivo aurizul, Antonio Sancho, ya se encuentra en pláticas con la dirigencia del Santos para comprar la carta de Jordan Carrillo, quien ya dio el visto bueno para ser activo del club capitalino.

Cabe resaltar que el sinaloense ha disputado 24 partidos con la camiseta universitaria en su primer semestre y suma seis goles y tres asistencias.