Pumas es víctima de los mejores MEMES luego de la renuncia de Efraín Juárez

Cuando todo parecía indicar que, finalmente, habría tranquilidad en el Club Universidad Nacional, la renuncia de Efraín Juárez ha desatado la incerticumbre.

Es, prácticamente, un hecho que el director técnico mexicano no seguirá al frente del equipo auriazul, al no haber llegado a un acuerdo con la directiva para el armado del plantel rumbo al Apertura 2026.

El joven estratega prefirió dar un paso al costado porque no sintió apoyo por parte de la vicepresidencia deportiva del conjunto universitario, encabezada por Antonio Sancho.

A pesar de que Efra tenía toda la intención de permanecer en el club que lo vio nacer, crecer y triunfar como jugador profesional, la desgastada relación con el dirigente provocó que decidiera marcharse.

Su primera objetivo era quedarse a cumplir los seis meses que le quedaban de contrato, por lo menos. Después, volvería a analizar la renovación.

Sin embargo, el no coincidir al 100% con los planes de Sancho, Juárez renunció, a través de una llamada telefónica.

Su decisión no fue negociable, ya que quedó "molesto" por no tener apoyo total del vicepresidente deportivo.

Lee También André Jardine deja abierta la puerta para dirigir otro club de la Liga MX

Cabe resaltar que sí tenía el respaldo del presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl Gónzalez Pérez, pero el ambiente al interior de La Cantera no era el más sano para todas las partes.

De esta manera, la etapa de Efraín Juárez en los Pumas ha finalizado de manera sorpresiva.

Luego de 60 partidos al frente del banquillo auriazul, donde obtuvo 24 triunfos, 19 empates y 17 derrotas.

Los mayores "logros" que consiguió en su gestión fue el subcampeonato del Clausura 2026 y el haberle devuelto la garra a esta institución.

Cabe señalar el entrenador mexicano podría continuar su carrera en el futbol del viejo continente; aunque, todavía no hay nada seguro.

De igual forma, el Club Universidad Nacional no se ha pronunciado sobre la renuncia de Efraón Juárez, por lo que todavía falta que se haga oficial.

No obstante, su decisión no cambiará y se mantendrá firme en abandonar a los Pumas.

Lee También La Volpe y el mensaje al Turco Mohamed que inquieta a Toluca: "Te veo en Boca"

Pumas es víctima de los mejores MEMES luego de la renuncia de Efraín Juárez

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES

Pumas MEMES