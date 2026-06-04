Ricardo La Volpe causó nerviosismo en la afición del Toluca, luego de compartir la conversación que tuvo con Antonio Mohamed, donde lo invitó a tomar las riendas del equipo argentino, Boca Juniors.

Hace unos días, el Toluca conquistó la Concacaf Champions Cup, para así romper una sequía de 23 años sin coronarse en este torneo internacional. De igual forma, este título les entregó un boleto para la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes de 2029.

Los grandes resultados del Turco Mohamed con Toluca, y el resto de clubes dirigidos, ha hecho que su nombre sea sinónimo de títulos, por lo que Boca Juniors lo ha tenido en el radar desde hace unos años, pero no consiguen cerrar la llegada del argentino a su banquillo.

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⚽ RICARDO LA VOLPE: "HABLÉ CON MOHAMED, LO FELICITÉ POR EL TÍTULO CON TOLUCA Y LE DIJE QUE AHORA LO VEO EN BOCA" 🔵🟡🔵



El consagrado entrenador con pasado en el fútbol mexicano y argentino dialogó con el equipo de #AcáHayBuenFútbol sobre el exitoso ciclo de Antonio Mohamed. pic.twitter.com/VSEVzsuTjh — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) June 2, 2026

Una vez más, el cuadro Xeneize quedó fuera de la Copa Libertadores, lo que se traduce a un estruendoso fracaso, por lo que otra vez volvieron a voltear a ver al actual técnico de los Diablos Rojos para que se haga cargo del equipo.

En una entrevista para el programa argentino "Acá Hay Buen Fútbol", Ricardo La Volpe compartió la charla que tuvo con el flamante estratega choricero, a quien le habría aconsejado hacerse cargo del popular equipo argentino.

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"Después de la Concacaf, hablé con él, lo felicité por el título, aparte como yo trabajaba en Televisa, lo había visto en la final con Tigres pero más allá de la felicitación le dije: 'Bueno, ahora te veo en Boca'.

Hasta el momento, se sabe del interés de Boca Jrs por Mohamed, aunque no se ha relevado que existan conversaciones entre el entrenador y la directiva del equipo para llegar a un acuerdo.

El propio Turco ya expresó su deseo de mantenerse en el equipo y ya planea en cómo fortalecer la escuadra para el siguiente torneo.