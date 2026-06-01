La Selección Mexicana está a menos de 10 días de comenzar su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Tricolor debutará en el próximo Mundial el próximo jueves 11 de junio, enfrentándose a Sudáfrica en el estadio Banorte.

Para el torneo veraniego, Javier Aguirre ya cuenta con sus 26 futbolistas, los que dio a conocer durante la noche de este domingo 31 de mayo.

A través de un video, el Vasco reveló el nombre de los jugadores que representarán a México en la justa mundialista.

Como es habitual, la lista de la Selección Mexicana generó opiniones divididas por quines consideran que algunos elementos sobran y que otros faltan.

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Aunque, el "Llamado" también provocó que surgieran otros temas relacionados con el Tricolor.

Entre ellos, estuvo uno polémico que protagonizó Antonio Mohamed luego de compartir su opinión sobre cómo podría jugar Javier Aguirre en el Mundial.

Tras dar el esquema que él utilizaría, el Turco fue cuestionado en una entrevista en FOX sobre la posibilidad de dirigir, en algún momento, a la Selección Mexicana o a alguna otra.

"Es a Argentina o a México, pero a México ya la tengo cerrada así que la única que queda es Argentina, [pero] la veo difícil, entonces pensaré en los equipos", aseguró.

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El Turco Mohamed lamentó que "los presidentes" con los que se reunió "tomaran otras decisiones", a pesar de que sus conversaciones iban por buen puerto, por lo que no quedó nada satisfecho "con las formas".

"No me gustó nada cómo me trataron, yo tenía que haber sido el técnico en este inicio de mandato y no los que fueron elegidos, con todo el respeto para los que fueron elegidos, pero creía que era yo, si no me quieren, tampoco me van a querer cuando me necesiten, prefiero que nunca me necesiten y listo, más fácil", sentenció.

Además, reiteró que de ninguna manera cambiaría su decisión, por lo que está 100% seguro de que jamás dirigirá a la Selección Mexicana.

"Ya lo dije un montón de veces, ya está y no lo voy a cambiar, prefiero enfocarme en el equipo y en disfrutar lo que estoy haciendo", afirmó.

No obstante, reconoció que está de acuerdo en que el enternador de México sea alguien de casa, por lo que ve bien que Javier Aguirre sea el encargado y que después Márquez tome las riendas.

"Me siento más técnico mexicano que de otro país porque hice toda mi vida acá, pero igual siento que la selección la tiene que dirigir un mexicano. Está bien que la tenga el Vasco y que después la agarre Rafa", añadió el Turco Mohamed.