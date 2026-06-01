Haber sido sparring de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo no te garantiza nada.

Dicha conjetura toma fuerza con observar el presente que viven los 15 futbolistas que Gerardo Martino llevó a Qatar 2022.

El Tata escogió a estos jugadores que se proyectaban como el futuro del Tricolor. Sin embargo, sólo fueron promesa.

Lee También Los 26 elegidos por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo; esta es la lista final de la Selección Mexicana

Emilio Lara, Fidel Ambriz, Heriberto Jurado, Isaías Violante, Jesús Hernández, Jorge Ruvalcaba, Román Martínez, Santiago Trigos y Víctor Guzmán destacan, son algunos de los que acompañaron al combinado nacional con la ilusión de dar un paso importante en sus carreras.

No cumplieron con las expectativas que generaron. Ninguno se consolidó y el cambio generacional quedó en una simple ilusión. En la lista que reveló ayer Javier Aguirre, ni uno solo de los 15 sparrings de la pasada justa mundialista fue considerado.

Lee También Santiago Giménez asegura estar "al 100 por ciento” para disputar la Copa del Mundo de 2026

A pesar de que se encuentran entre los 22 y 25 años, es decir, una edad ideal para participar en su primera Copa del Mundo, la realidad es que la mayoría estuvo lejos del radar del Vasco.

Solamente, Isaías Violante, Jorge Ruvalcaba y Víctor Guzmán “rozaron” la lista definitiva, al formar parte de la prelista oficial de 55 para FIFA.

Para Norteamérica 2026, los sparrings del Tri fueron Denzell García, Eduardo Águila, Iker Fimbres, Jairo Torres, Jesús Gómez, Kevin Castañeda, Luis Rey y Óscar García, con la esperanza de que su futuro sea mucho mejor que el de sus antecesores.