Tendencias | 01-06-26 | 10:22 | Actualizada | 01-06-26 | 10:22 |

Como cada año, este 1 de junio arranca el en México y alrededor de todo el mundo. Esta es una conmemoración global de la comunidad LGBTQ+ que busca promover la visibilidad, el respeto, la aceptación y la equidad de derechos para todas las personas, recordando la lucha histórica contra la discriminación de este sector.

Este periodo se utiliza para festejar, celebrar y pronunciarse en pro de la diversidad sexual, de género y de identidades, así como para manifestar la resistencia del movimiento en contra de las injusticias y la violencia que todavía existe.

El Día Internacional del Orgullo LGBT+ se conmemora cada 28 de junio, fecha elegida para rendir homenaje a los disturbios de Stonewall, Nueva York, ocurridos en 1969. Cada año también se realiza la Marcha del Orgullo, cuya fecha cambia, pues se elige el último sábado del mes. Este 2026 en la Ciudad de México se llevará a cabo el 27 de junio.

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Marcha del Orgullo y Dignidad "Celebramos las Identidades, Abrazamos la Libertad" de la comunidad LGBT+ en distintos estados de México (15/06/2024). Foto: César Gómez/ Cuartoscuro
Marcha del Orgullo y Dignidad "Celebramos las Identidades, Abrazamos la Libertad" de la comunidad LGBT+ en distintos estados de México (15/06/2024). Foto: César Gómez/ Cuartoscuro

Usuarios celebran el inicio de "Pride Month" con la mejor ola de memes en redes sociales

A través de plataformas sociodigitales miles de personas han comenzado a celebrar la llegada del Mes del Orgullo, también conocido como Pride Month, con una ola de memes que combinan la creatividad digital con referencias culturales de la comunidad LGBTQ+.

Algunos se burlaron de cómo celebrarán en cada marcha pride que haya.

Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: X
Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: X

Otros tomaron con sarcasmo el pensamiento antiguo de que la homosexualidad se contagia.

Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram
Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram

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Los arcoíris conquistaron las rede sociales este 1ro de junio.

Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram
Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram

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Asimismo, algunos usuarios hicieron mención a la gente que tiene problemas con la sexualidad de los demás.

Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram
Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram

Otros internautas hicieron mención a la famosa canción de Calle 13, "Atrévete-te-te".

Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram
Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram

Algunos usuarios se burlaron de cómo las empresas se suben al trend del Pride con el objetivo de vender más productos.

Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram
Memes del Mes del Orgullo LGBTQ+. Foto: Instagram

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La mayoría de los memes expresaron el ánimo por la llegada de esta celebración.

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