Las y los dueños de gatos estamos acostumbrados a ver a nuestros pequeños felinos acicalándose todo el día, este comportamiento es parte de su instinto y les permite mantenerse limpios, regular su temperatura, evitar el estrés y estimular su circulación.

No obstante, es posible que hayas notado que tu michi a veces extiende este gesto hacia ti, chupándote la mano, el brazo, el pie, las piernas o alguna otra parte del cuerpo.

Aunque pueda parecer extraño, pues este comportamiento está socialmente más asociado con los perros, tu gato quiere decirte algo muy importante: tiene afecto por ti.

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Esta conducta tiene un significado tierno y significa que tu gato te quiere decir algo. Foto: Dra. Vane Vet

¿Por qué tu gato te lame?

De acuerdo con el blog veterinario de Purina, cuando un gato te lame o chupa es una manera de establecer un vínculo social contigo. En pocas palabras, te está intentando decir que te quiere, te aprecia o está feliz de que estés ahí.

Este comportamiento es natural y los gatitos suelen aprenderlo de sus madres, quienes desde el instante en el que nacen no solo los acicalan para limpiarlos, sino también para demostrar su cariño.

Aunque a veces pueda resultar molesto o irritante, si tu michi se acerca a "darte besitos", es su manera de demostrar su amor por ti, que se siente seguro a tu lado y que está contento.

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Foto: Canva

Esta acción no es exclusiva de gatos a humanos, también suelen hacerlo entre ellos para demostrar afecto e incluso establecer jerarquía. Los gatos con mayor rango no suelen permitir que los de menor estatus en el hogar los acicalen.

En casos extraños, si tu gato intenta lamerte en exceso, puede ser un indicador de que está estresado. En estas circunstancias es mejor acudir al veterinario para un chequeo general o intentar descifrar qué puede estar causando este cambio de ánimo.

¿Por qué puede llegar a doler cuando tu gato te lame?

Las lenguas de los gatos tienen pequeñas púas, llamadas "papilas", las cuales están hechas del mismo tejido que sus uñas. Esto hace que sean rasposas y asimilen a una lija.

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Foto: Pixabay

A ellos les sirve tener una lengua así, pues eliminan la suciedad y recogen los restos del pelaje cuando se acicalan, pero es claro que cuando la pasan múltiples veces sobre una misma zona de piel humana, a nosotros nos duele e irrita.

Especialistas en conducta de gatos no recomiendan empujar ni tampoco regañar a tu michi si esto sucede, pues corres el riesgo de romper el vínculo afectivo que está intentando formar contigo.

La mejor opción es distraerlos con otra cosa para que dejen de lamer sobre la zona que ya está doliendo. Puedes, por ejemplo, mover un juguete o iniciar algún tipo de juego. De esta manera refuerzas el vínculo afectivo.

Foto: Ultimate Pet Nutrition

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