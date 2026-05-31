Este sábado, el Toluca logró conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de vencer 6-5 en penaltis a los Tigres. Luego de esta victoria, el encargado de alzar el trofeo fue Marcel Ruiz, quien funge como capitán del equipo choricero.

La participación del mediocampista en el equipo fue totalmente reconocida por Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, quien dejó en claro que su futbolista jugó la final frente los felinos con molestias físicas.

Esa razón ocasionó que el Turco optara por sustituir a Marcel, quien entró al segundo tiempo con mayor dolor.

"Marcel le molestó la pierna al principio del partido, se infiltró al medio tiempo, jugó con el corazón. Una felicitación aparte para él, por cómo ha jugado, pero no podía y lo tuve que cambiar. Él jugó con el corazón siempre por delante así que mi admiración y mi respeto para él. Puso por delante a la institución y a todos los compañeros por sobre su salud y la verdad felicitarlo porque él se merecía ganar esta Copa", señaló Mohamed en conferencia de prensa.

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¡Las molestias aquejaron a Marcel Ruiz! 🤕



Mohamed aseguró que el cambio de Marcel fue por la lesión que padece el mediocampista, quien se infiltró para poder jugar hoy.



El técnico del Toluca admira el sacrificio de su futbolista para disputar y ganar un campeonato más. pic.twitter.com/NSgxQEUxBB — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 31, 2026

Desde hace un par de meses, Ruiz sufrió una lesión en el ligamento de la rodilla derecha, pero continúo jugando pese a ser riesgoso para su salud.

Es por eso que deberá de ser operado y esta cirugía ahora sí lo dejará fuera de la Copa del Mundo.

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“Sí, sí, seguramente se va a operar, lo tiene que hacer”, afirmó el Turco.

Aunque se sabía que no podría llegar al Mundial con la Selección Mexicana, ahora quedó descartado completamente.