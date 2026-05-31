Los Diablos Rojos del México sumaron un nuevo capítulo a su legado histórico con el retiro del número 35 que utilizó Miguel Ojeda durante su trayectoria como pelotero profesional.

La ceremonia se celebró este domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que el exreceptor quedó oficialmente incorporado al denominado Jardín del Honor, espacio reservado para las máximas leyendas de la franquicia escarlata.

La organización capitalina reconoció la huella que Ojeda dejó dentro y fuera del diamante, al convertirse en el decimotercer número retirado en la historia del club.

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El acto contó con la presencia de integrantes de la directiva, encabezados por Santiago Harp Grañén, vicepresidente del Consejo de Administración, y Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos. También asistieron familiares, amigos y jugadores del roster actual.

Durante el evento, Miguel Ojeda develó la placa con el emblemático número 35, símbolo de una carrera marcada por títulos, récords y momentos memorables.

El nacido en Guaymas, Sonora, el 29 de enero de 1975, debutó con los Diablos Rojos del México el 27 de abril de 1995, luego de iniciar su camino profesional en sucursales de los Pittsburgh Pirates.

Ojeda defendió la franela escarlata a lo largo de 14 temporadas, con etapas entre 1995 y 2003, además de un segundo ciclo de 2006 a 2010. Su rendimiento ofensivo y liderazgo lo consolidaron como una pieza fundamental dentro del equipo. En la Liga Mexicana de Beisbol acumuló mil 156 juegos, registró porcentaje de bateo de .298, además de mil 198 imparables, 148 cuadrangulares y 690 carreras impulsadas.

El receptor también cumplió el sueño de jugar en las Grandes Ligas, donde participó con San Diego Padres, Colorado Rockies, Seattle Mariners y Texas Rangers. Además, representó a México en los Clásicos Mundiales de 2006 y 2009.

Entre sus logros con los Diablos destacan el campeonato de 1999 como jugador, el récord de cuatro home runs en un partido para un mexicano en 2000, el premio al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de 2001, así como el campeonato de 2014 como manager y el de 2024 como directivo.