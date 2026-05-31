Desde el Monumento a la Revolución y ante el reciente caso de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazó a la injerencia, después de que Estados Unidos señaló al gobernador con licencia de Sinaloa por nexos contra el narco.

"Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades selectas. Porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del departamento de Justicia se vuelve del principal elector de México . Eso no lo podemos permitir", pronunció.

Cuando la titular del Ejecutivo federal pronunciaba su discurso, una lona con la imagen del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, estaba desplegada: "Mexicanos al grito de paz. Claudia Sheinbaum protege a narcogobernantes".

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Durante el evento de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, despliegan una manta en referencia al caso Rocha Moya. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Durante su segundo informe de rendición de cuentas, la Presidenta denunció una ofensiva mediática y campañas digitales de desestabilización atribuidas a sectores de la derecha nacional e internacional.

Asimismo, acusó intentos de injerencia en los asuntos internos del país y convocó a simpatizantes de la Cuarta Transformación a realizar asambleas informativas en todo México para defender la soberanía nacional.

A dos años de su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, la mandataria apuntó que la campaña en contra de su Gobierno se intensificó después de que el 19 de abril se hiciera pública la muerte de dos agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua contra un narcolaboratorio que, reiteró, fue desarticulado por la FGR.

"(...) O quizá estamos viendo cómo sectores de ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones (...). México no es piñata de nadie. Cuando del exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo les corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia", declaró.

"Somos un país libre, independiente y soberano", recalcó la titular del Ejecutivo federal.

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También aseguró que su gobierno nunca va a defender la corrupción ni la colusión con el crimen.

"Pero debe quedar muy claro, México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención, porque la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino. (...) colaboramos, nos coordinamos, pero como lo he dicho, nunca nos subordinamos ni nos subordinaremos", externó al señalar a la derecha mexicana.

Economía estable, empleo récord y expansión del bienestar: el balance de Sheinbaum

Antes de reafirmar su posicionamiento político, la Presidenta presentó un balance de su administración en materia económica, social y de infraestructura.

Entre consignas de "es un honor estar con Claudia hoy" y "no estás sola", la mandataria aseguró que México mantiene una economía estable pese al contexto internacional marcado por tensiones comerciales como la aplicación de aranceles y conflictos globales como la guerra en Irán.

Destacó que durante el primer trimestre de 2026 se registró una inversión extranjera récord de 23 mil 591 millones de dólares, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 2.5%, lo que convierte a México en uno de los tres países con menos desempleo en el mundo.

Asimismo, informó que se han generado 669 mil nuevos empleos y que abril de 2026 fue el mes con mayor empleo formal en la historia del país.

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En materia laboral, Sheinbaum resaltó que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, lo que representa un incremento real de 154%. También destacó la reducción de las comisiones de las Afores, la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social y la aprobación de la semana laboral de 40 horas.

La Presidenta aseguró que los recursos públicos se destinan al bienestar de la población y sostuvo que se terminó con los privilegios de los altos funcionarios. "Ya no hay pensiones millonarias ni derroches; los recursos regresan al pueblo convertidos en programas sociales, escuelas, hospitales e infraestructura", afirmó.

En cuanto a los programas sociales, informó que al cierre de 2026 estos beneficiarán a más de 42.8 millones de personas con una inversión superior a un billón de pesos. Entre los apoyos destacó las pensiones para adultos mayores, Mujeres Bienestar y personas con discapacidad.

En educación, destacó que millones de alumnos de educación básica, media superior y superior cuentan con apoyos económicos al obtener becas como la Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Boca Negra. También enfatizó la eliminación de los exámenes de admisión para el ingreso a preparatorias públicas y adelantó que, junto al secretario de Educación, Mario Delgado, acabarán con Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Respecto al sector salud, indicó que se han fortalecido el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con la habilitación de nuevos quirófanos y la incorporación de miles de médicos especialistas. Reiteró que su administración busca consolidar en 2027 un sistema universal y gratuito de salud, al destacar la credencialización para adultos mayores.

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En vivienda, destacó que la meta es construir un millón 800 mil viviendas para familias de menores ingresos y afirmó que ya se encuentran en desarrollo más de un millón de acciones habitacionales. Además, señaló que se han corregido esquemas de financiamiento que mantenían a millones de familias con créditos impagables.

La mandataria también reportó avances en proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos la construcción y modernización de carreteras, obras hidráulicas y la expansión de la red ferroviaria de pasajeros. Mencionó el avance de los trenes AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo y Querétaro-Guadalajara, así como el desarrollo del Tren Maya de carga.

Y por último en materia energética, defendió el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al asegurar que ambas empresas continúan siendo pilares del desarrollo nacional. Añadió que se han incorporado nuevas plantas de generación eléctrica y que la empresa petrolera ha mejorado su situación financiera.

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