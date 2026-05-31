La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que asistieron 130 mil personas al informe de la presidente Claudia Sheinbaum, realizado en el Monumento a la Revolución.

En una tarjeta informativa, la dependencia capitalina precisó que este mensaje denominado ‘Rendición de cuentas, a dos años del triunfo. Honestidad, resultados y amor a la patria’, concluyó con saldo blanco.

Asisten 130 mil personas al informe de Claudia Sheinbaum; autoridades reportan saldo blanco. Foto Hugo Salvador/El Universal

Al evento asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, legisladoras y legisladores locales y federales. Asimismo, el mensaje fue transmitido de manera simultánea a diversas plazas públicas del país, donde también se registró una amplia participación ciudadana.

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Provenientes de las 16 alcaldías de la capital, miles de personas se dieron cita en este espacio emblemático para acompañar el mensaje de la presidenta, en un ambiente de respeto, entusiasmo y participación ciudadana.

Asisten 130 mil personas al informe de Claudia Sheinbaum; autoridades reportan saldo blanco. Foto Hugo Salvador/El Universal

Como parte de las acciones preventivas y de atención a la ciudadanía, se instalaron cuatro carpas en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en las que se contó con personal de Locatel y de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México para brindar orientación, atención médica básica y apoyo a las y los asistentes. Asimismo, se habilitaron dos puntos adicionales con presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, fortaleciendo la capacidad de respuesta y atención ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del evento.

“La jornada destacó por la participación activa de la ciudadanía y por el ambiente de respeto y convivencia que prevaleció durante todo el evento, reflejando el interés de las y los asistentes por acompañar este ejercicio de rendición de cuentas y el mensaje en defensa de la soberanía nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló la Secretaría de Gobierno.

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