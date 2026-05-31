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Este domingo continúa el servicio provisional en la Línea 2 del Metro debido al cierre de tres estaciones por labores de mantenimiento.
El servicio en la línea azul se ofrece en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos. Para cubrir el tramo cerrado de Xola a Pino Suárez y viceversa, hay unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
Además, no hay ascenso ni descenso de usuarios en las estaciones Portales y Nativitas.
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Este servicio provisional se seguirá ofreciendo el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio.
El jueves 4 de junio se restablecerá el servicio completo en la Línea 2, es decir, de Tasqueña a Cuatro Caminos; sin embargo, en las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas no habrá ascenso ni descenso de pasajeros, hasta nuevo aviso.
El Metro subrayó que estos cierres en la Línea 2 forman parte de la última fase de los trabajos de mejora que se realizan de cara al Mundial. La administración reiteró que la renovación de estaciones perdurará más allá del evento deportivo internacional, con beneficio para más de un millón de usuarios.
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dmrr/LL
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