Huixquilucan, Méx.- La tarde de este sábado se registró una explosión en un polvorín en la colonia San Jacinto, en el municipio de Huixquilucan, en el que una persona murió, informó Protección Civil del Estado de México.

Según el reporte, el accidente se produjo en un inmueble localizado sobre la carretera a San Jacinto, en dirección hacia Santiago Yancuitlalpan.

En el lugar perdió la vida Erick Osvaldo Ocampo, de 32 años de edad.

Lee también Congreso capitalino aprueba reforma para castigar a quien cometa fraude con programas sociales; adultos mayores, las principales víctimas

Según el reporte médico de la corporación estatal, el hombre sufrió graves quemaduras en el rostro, la amputación parcial de su brazo derecho y fracturas expuestas en ambas piernas.

Paramédicos de la Unidad de Respuesta de Huixquilucan lo atendieron y lo iban a trasladar en ambulancia, pero mientras lo preparaban para llevarlo al Hospital Adolfo López Mateos, Ocampo sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en el lugar.

No se reportan más heridos ni personas evacuadas.

Lee también Se registra microsismo en Chalco; no se reportan daños ni lesionados

Al sitio acudieron bomberos de Huixquilucan para participar en las labores de apoyo, junto con elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia.

Las autoridades no han dado a conocer las causas del siniestro y si el domicilio donde ocurrió contaba con licencia para almacenamiento y elaboración de productos con pólvora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr