Metrópoli | 30-05-26 | 20:51 | Actualizada | 30-05-26 | 20:51 |

La informó que se abrió una investigación por los hechos dados a conocer a través de un video en el que un elemento de la .

A través de un comunicado, la dio a conocer que tanto la Dirección General de Asuntos Internos de la corporación como la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI el hecho.

El caso al que refiere la SSC es una grabación compartida en redes sociales en la que aparece un policía que arroja agua a otro uniformado.

La SSC reiteró en el comunicado "que cualquier conducta que contravenga la normatividad institucional será investigada y, en su caso, sancionada". | Foto: Captura de pantalla.
La SSC reiteró en el comunicado "que cualquier conducta que contravenga la normatividad institucional será investigada y, en su caso, sancionada". | Foto: Captura de pantalla.

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"Córrele, te voy a dar una puta lección para que empieces a llegar bien", se escucha decir al oficial antes de arrojar agua al otro elemento, frente a más compañeros.

La SSC reiteró en el comunicado "que cualquier conducta que contravenga la normatividad institucional será investigada y, en su caso, sancionada conforme a las disposiciones aplicables".

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JACL/cr

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