La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que se abrió una investigación por los hechos dados a conocer a través de un video en el que un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) arroja agua a uno de sus compañeros.

A través de un comunicado, la SSC dio a conocer que tanto la Dirección General de Asuntos Internos de la corporación como la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI investigan el hecho.

El caso al que refiere la SSC es una grabación compartida en redes sociales en la que aparece un policía que arroja agua a otro uniformado.

La SSC reiteró en el comunicado "que cualquier conducta que contravenga la normatividad institucional será investigada y, en su caso, sancionada". | Foto: Captura de pantalla.

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"Córrele, te voy a dar una puta lección para que empieces a llegar bien", se escucha decir al oficial antes de arrojar agua al otro elemento, frente a más compañeros.

La SSC reiteró en el comunicado "que cualquier conducta que contravenga la normatividad institucional será investigada y, en su caso, sancionada conforme a las disposiciones aplicables".

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JACL/cr