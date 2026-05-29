A 13 días de que comience la Copa Mundial de Futbol, la mercancía pirata prevalece en calles del barrio de Tepito y del Centro Histórico capitalino.

Durante un recorrido realizado la mañana de este viernes, se constató que el producto más ofrecido es la camiseta de la Selección Nacional de Futbol, la cual se vende en distintos colores y tallas, así como de diversas "calidades".

Playeras desde 100 pesos hasta los 350, dependiendo la calidad de la tela y del estampado, son de lo más visto entre los puestos semifijos de calles como República de Colombia, Aztecas, Eje 1 Norte y República de Argentina.

El pasado 26 de marzo se decomisaron en Tepito 25 toneladas de productos pirata. Foto: Especial

Lee también Pronostican baja probabilidad de lluvias para este viernes 29 de mayo en la CDMX; termómetro alcanzará los 26 grados

"Esa está en 100 pero tengo la de color negro en 300, esa es otra calidad, es mejor", dijo una vendedora ubicada sobre el Eje 1 Norte, en el barrio de Tepito.

Además, se ofrecen gorras, uniformes completos y mochilas.

Sin embargo, también hay venta de playeras de otras selecciones como España, Alemania y Argentina.

Playeras desde 100 pesos hasta los 350, dependiendo la calidad de la tela y del estampado son de lo más visto. Foto: Especial

Lee también Congreso de la CDMX aprueba la creación de distintivo pet friendly; establecimientos recibirán insignia

En plazas y locales fijos la piratería también está presente, sobre todo de artículos como gorras.

Autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y la Secretaría de Marina (Semar), implementaron el Operativo Limpieza en la Ciudad de México, para retirar mercancía pirata de la Copa Mundial de Fútbol.

El pasado 26 de marzo se decomisaron en Tepito 25 toneladas de productos pirata con un valor estimado de 15.3 millones de pesos.

Lee también Fiscalía combate fraudes masivos financieros

Posteriormente, el 22 de abril, en el Centro Histórico fueron decomisadas más de 19 mil piezas con un valor de más de 6.3 millones de pesos.

vr/cr