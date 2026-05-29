La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, cielo despejado a medio nublado y baja probabilidad de lluvias para este viernes 29 de mayo en la Ciudad de México.

De acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC, en la mayor parte de la CDMX se esperan vientos con rachas fuertes, particularmente entre las 14:00 de la tarde y las 19:00 horas.

Lee también Temporada de huracanes 2026; Conoce la fecha oficial del inicio de ciclones en el Caribe y el Golfo de México

Durante este día los vientos serán de componente norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

Después de mediodía, se prevé ambiente #caluroso, cielo despejado a medio nublado con baja probabilidad de lluvias; #vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 26 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 14 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/OsWLNFIWWV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 29, 2026

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl