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Esta noche, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras informaron que para acelerar los trabajos de modernización de Calzada de Tlalpan, como es el Parque Elevado y ciclovía, incluida la remodelación de estaciones de la Línea 2, desde el viernes 29 de Mayo se cerrarán seis estaciones.
No darán servicio desde mañana y hasta el 3 de junio las estaciones Viaducto, Chabacano así como San Antonio Abad, Portales y Nativitas.
Por ello, se ofrecerá el servicio del Metro en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.
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De Xola a Pino Suárez se ofrecerá servicio gratuito de RTP.
A partir del jueves 4 de junio a las 05:00 horas abrirán todas las estaciones, excepto San Antonio Abad, Portales y Nativitas.
Las autoridades indicaron que es la última fase para tener listos los trabajos de modernización de cara al mundial.
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pjm
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