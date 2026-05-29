Esta noche, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras informaron que para acelerar los trabajos de modernización de Calzada de Tlalpan, como es el Parque Elevado y ciclovía, incluida la remodelación de estaciones de la Línea 2, desde el viernes 29 de Mayo se cerrarán seis estaciones.

No darán servicio desde mañana y hasta el 3 de junio las estaciones Viaducto, Chabacano así como San Antonio Abad, Portales y Nativitas.

Por ello, se ofrecerá el servicio del Metro en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

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De Xola a Pino Suárez se ofrecerá servicio gratuito de RTP.

A partir del jueves 4 de junio a las 05:00 horas abrirán todas las estaciones, excepto San Antonio Abad, Portales y Nativitas.

Las autoridades indicaron que es la última fase para tener listos los trabajos de modernización de cara al mundial.

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pjm