Como parte de la remodelación de la Línea 2 del Metro que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, algunas estaciones como Zócalo y General Anaya tendrán “muros verdes” llenos de plantas, de manera similar al prototipo que se instaló en la estación Juanacatlán de la Línea 1, desde octubre pasado.

Así lo adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien explicó que el muro verde que se instaló en la Línea Rosa funcionó como una prueba para ver si las plantas aguantaban vivir dentro del Metro, donde no hay luz solar ni condiciones óptimas.

“Ya tienen nueve meses y sí está funcionando, y allí están los muros verdes. Entonces, van a tener muros verdes las estaciones”, dijo al señalar que la estación Zócalo/Tenochtitlan será una de las estaciones con este tipo de arreglo.

“Prácticamente, cuando uno llegue a Zócalo y se abran las puertas de los vagones vamos a encontrar una estación llena de frescura y de todo lo que nos pueden dar los muros verdes”, precisó.

Tras indicar que el Metro de la Ciudad es “de uso rudo” por la gran cantidad de usuarios a los que se atiende cada día, confió en que las estaciones quedarán funcionales y agradables para la población.

En un recorrido por la Línea 2 del Metro, EL UNIVERSAL constató que en la estación Zócalo ya se instalaron estructuras de color gris en diferentes puntos de los andenes. Las macetas cuentan con tubos integrados que aparentemente serían utilizados para el sistema de riego de las plantas que serán colocadas.

En la estación General Anaya también se observaron dos muros con macetas instaladas sobre el andén, similares a las de Zócalo/Tenochtitlan.

Afirmó que la remodelación de la Línea 2 del Metro se entregará días antes de la inauguración del Mundial 2026, prevista para el 11 de junio, durante la misma semana que se realice el partido que atraerá a miles de turistas.

“La remodelación del Metro va a estar como dijimos, tuve reunión con las empresas y se va a estar concluyendo, calculo que el lunes, martes o miércoles antes del Mundial estaremos inaugurando”.

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