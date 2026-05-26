La subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura federal, Marina Núñez Bespalova, afirmó que la entrega del Archivo Octavio Paz “se detuvo por algunas diferencias y procedimientos judiciales que emprendió El Colegio Nacional. Estamos ahora en pláticas nuevamente con ellos para que esto sea posible”.

Ante medios de comunicación, tras la presentación oficial de la programación artística Mundial Social 2026, preparada en el marco de la Copa Mundial de Futbol, la funcionaria sugirió que tras terminar la digitalización entregarán el acervo y podrán exhibir digitalizados los documentos.

“Había un espacio que ellos (El Colegio Nacional) ya habían preparado. Era un muy buen espacio de conservación, pero lo que decidimos ahora con el DIF de la Ciudad de México, que finalmente es el encargado, es que primero terminemos de hacer toda la catalogación e inventario que se va a concluir en el mes de octubre, que lo entreguemos con la digitalización, de tal suerte que también como un archivo público podamos nosotros exhibir digitalizados los documentos que se entreguen y bajo algunas consideraciones también que tienen que ver con la propiedad indudable del Estado mexicano sobre ese archivo”, abundó la subsecretaria.

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Dijo que actualmente se está trabajando en la catalogación antes de tomar las decisiones que serán informadas en su momento y recordó que hace poco más de un año se había acordado la entrega del acervo a El Colegio Nacional.

Otro de los temas que se abordaron en la conferencia fue el estado de la Bodega Nacional de Arte. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, dijo que “ya está lista. Se están haciendo nada más algunos ajustes, recorridos, pero se empieza a mover la obra ya muy pronto, y ya más bien con la Presidenta estaremos avisando la fecha de inauguración. Ahora que es el Mundial estamos priorizando esto, pero la Bodega ya está lista, ya está. Ya se moverá muy pronto todo el equipo del Cencropam, ya se moverán en breve todas las piezas, son 69 mil piezas que vamos a ir transportando con todos los protocolos de seguridad, y ya los estaremos invitando, como saben, ahorita ya tenemos muchas inauguraciones que se están juntando, también queremos que vaya la Presidenta: la Bodega, el Museo de Arte Textil”.

La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz, dijo que se ha hablado con todos los miembros del Salón de la Plástica Mexicana en busca de su aprobación y acuerdo para establecer ahí el Salón, “una vez que el Cencropam se mude a las nuevas instalaciones de la Bodega Nacional”.

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“La ventaja que ofrece ese espacio es que es propio, por lo tanto no estaremos sujetos a ningún tema con problemas de renta”, detalló la titular del INBAL.

Sobre los nombramientos tanto del Director General de Bibliotecas así como de las bibliotecas México y la Vasconcelos, Claudia Curiel explicó que será el lunes próximo cuando se presentará el nombramiento de los puestos: “Justamente en la Vasconcelos y todas estas bibliotecas entre el año pasado y esto se van a invertir alrededor de 25 millones de pesos en impermeabilización, nuevas luminarias (...) También va a haber una inversión para atención y fortalecimiento del Wi-Fi de las bibliotecas, para compra de acervo. Está en proceso”.

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