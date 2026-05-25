Los textos que el politólogo José Woldenberg ha reunido en su más reciente libro Ansiolíticos. Miscelánea crítica de la vida pública (Cal y arena) dan cuenta de un intelectual al que también le interesan el futbol y de su infancia, de sus lecturas y autores reverenciados, pero prevalece el analista político que se mantiene crítico sobre la destrucción de todo lo que se había hecho en materia política para democratizar a México, sobre la creación de una súper mayoría calificada en la Cámara de Diputados violando preceptos constitucionales y la inscripción de la Guardia Nacional a Sedena.

Son temas que le preocupan y de los que da cuenta en este libro que reúne una selección de sus colaboraciones periodísticas en EL UNIVERSAL y en Nexos, textos que abarcan alrededor de nueve años de la vida nacional.

Abre este libro con una añoranza, pero cierra con frustración, ¿Así es su balance?

La frustración pervive porque las cosas no han cambiado. Yo creo que por lo menos desde 1976 en adelante, las fuerzas políticas de nuestro país hicieron un auténtico esfuerzo por crear un escenario institucional donde esa diversidad se pudiera recrear y creo que a partir de 2018 mucho de lo construido ha sido dinamitado y de ahí esa frustración.

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¿Qué valora, si hay algo que valorar, de esta administración y este México?

Del balance general de la administración del expresidente López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum creo que habría que rescatar un asunto, que es el aumento a los salarios mínimos y si se quiere también las transferencias económicas hacia diferentes grupos, porque según nos informó el INEGI, la pobreza se ha abatido en un porcentaje muy importante y creo que eso hay que reconocerlo.

He criticado de manera sistemática es como mucho de lo construido en materia política para democratizar al país simple y sencillamente se ha destruido. También, por ejemplo, muy grave, es la manera en que se tradujeron votos en escaños para crear una súper mayoría calificada en la Cámara de Diputados violando preceptos constitucionales. Muy grave es la forma en que se acabó con el poder judicial y en particular con la Corte para generar una Corte alineada al oficialismo.

¿Y hay otras preocupaciones?

Muy preocupante es la inscripción de la Guardia Nacional a Sedena. Muy preocupante es este curso que simple y sencillamente no observa la diversidad política que hay en el país y quiere verlo todo como si se tratara de una contienda entre nosotros y los otros. Muy preocupante es también el aumento en las causales para la prisión preventiva oficiosa. Es decir, la manera en que se terminaron con los órganos autónomos del Estado para concentrar esas facultades en la presidencia de la República. Entonces, en el terreno de la política, pues yo creo que lo que hemos tenido es una involución o, para decirlo de otra manera, porque quizás la palabra involución no sea muy exacta, una destrucción de mucho de lo construido en términos democráticos.

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¿Su libro es un compendio de todas esas preocupaciones?

Lo que el libro ofrece es una baraja y es una baraja quizá no demasiado armónica. Por esas páginas transcurre la política, transcurre la historia, la vida social y también el cine, los libros y demás. En algunos terrenos este libro es más optimista que en otros, quizá cuando se hace referencia a los libros o algunas producciones cinematográficas, pues el libro arroja algunas luces optimistas. Sin embargo, creo que el balance en materia de política y sobre todo en la política más reciente, pues el balance para mí es básicamente negativo.

¿Un libro que hace una gran radiografía?

En las primeras entregas, todavía se hacía hincapié en que México había logrado construir una normatividad y unas instituciones que permitían la coexistencia y la competencia civilizada de su diversidad política. Ya para los últimos años mucho de lo que se había construido se había se había destruido.

Ahí está el caso de lo que sucedió en la corte o la sobrerrepresentación excesiva en la Cámara de Diputados o la adscripción de la Guardia Nacional a la a la Sedena, etcétera, etcétera.

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