GUADALAJARA, JAL.- Al participar en la primera mesa de análisis sobre el cambio de régimen, desde el ámbito político, organizado por Nexos, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ayer inició, el politólogo y columnista de EL UNIVERSAL, José Woldenberg, aseguró que en México sí hubo cambio de régimen construido desde la pasada administración y en la actual. “Hoy vivimos en uno cada vez más vertical, sin división de poderes, centralista que artificialmente disminuye la representación de las minorías, y por ello, caprichoso y autoritario”.

Acompañado de Héctor Aguilar Camín, Hugo Garciamarín y Denise Maerker, Woldenberg afirmó que lo que se venía construyendo paulatinamente fue borrado para edificar un régimen alejado de los principios republicanos y representativos, y más parecido a un presidencialismo sin contrapesos.

FIL Guadalajara 2025. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“La actual y la anterior administración han desterrado, incluso de su lenguaje, la existencia legítima de las otras fuerzas políticas. Ellos solo representan al pueblo sin mediación alguna y quienes se les oponen no son más que el antipueblo”, dijo y agregó que en esa operación han dado de espalda a las diversas organizaciones civiles que emergieron en México en las últimas décadas y que coadyuvaban a edificar un ambiente de libertades, en el cual se reproducían las muy distintas agendas de un país complejo y modernizado.

Lee también: Por apoyar a Palestina, los libros de Sally Rooney dejarían de editarse y venderse en Reino Unido

“Hemos pasado del reconocimiento y valoración del pluralismo a la exclusión e incluso persecución de quienes no se alinean con los dichos gubernamentales, y lo peor, se anuncia una reforma electoral que puede convertirse en el último clavo del ataúd de la democracia”, señaló quien fuera presidente del Instituto Federal Electoral, que dijo que por la vía del presupuesto y a través de decisiones unilaterales, el federalismo se convierte “en una ficción” subordinando a gobernadores, presidentes municipales y congresos locales a la voluntad del centro.

“Más que una república federal cada vez parecemos más un régimen centralista”.

Por su parte, el historiador y analista político, Héctor Aguilar Camín, afirmó que hoy tenemos una Constitución en México distinta de la que teníamos en febrero de 2024, “es una Constitución cuyo diseño es el de hacer válida una estructura política dictatorial en la cual el poder ejecutivo es el poder que controla a los otros poderes y no solo los otros poderes constitucionales, sino también a los otros poderes que están dentro del Estado, los poderes de los estados, los poderes de los tribunales electorales y también las instituciones que están dentro del estado, como no las controlaba antes”.

Por lo que afirmó que en México estamos “en el desarrollo de una dictadura germinal, una dictadura que está en la Constitución y que va germinando poco a poco en manos de quienes tienen el poder político. Tienen la hoja de ruta perfectamente clara y legislada en la Constitución y en las leyes fundamentales. Que era su proyecto”.

Lee también: Benjamín Barajas Sánchez comparte su pasión por la lectura y escritura

Dijo que hoy, quien gobierna y quien gobierne en los próximos años, tiene una serie de facultades dictatoriales, legales que nunca había tenido ningún poderoso en México. “Nunca, nunca, en la historia de México. Nunca había tenido facultades legales un gobernante de México para gobernar dictatorialmente. Hoy sí. Y es el cambio cualitativo, histórico fundamental que estamos viviendo ahora”.

Aunque dijo que hoy no se puede asegurar que estos políticos que tienen estas facultades constitucionales van a establecer cabalmente una dictadura, lo que sí se puede decir es que “van dando pasos muy claros hacia eso. No todos los días, pero en casi todas las estructuras difíciles, lo que vemos es una respuesta y una conducta dictatorial. Venga de Palenque o venga de Palacio o venga del Congreso, venga de quien venga”.

Y concluyó con la sentencia de que nuestra Constitución “ha tenido un cambio radical post independiente en el México independiente”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc