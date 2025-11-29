Sally Rooney (Irlanda, 1991) es autora de éxitos literarios como “Conversaciones entre amigos” y “Gente normal”, que incluso se han adaptado a series de televisión. Sin embargo, su apoyo a Palestina está comenzando a afectar su carrera profesional, al grado de que sus libros dejarían de editarse y venderse en Reino Unido.

Así lo dio a conocer la escritora en un testimonio que presentó ante la corte inglesa, donde el grupo activista Palestine Action está defendiendo su derecho a la protesta y luchando contra la prohibición del gobierno bajo las leyes contra el terrorismo.

En verano, Rooney declaró que planeaba donar las regalías de su obra para Palestine Action. El haber mostrado apoyo la ha afectado:

“Si Palestine Action sigue proscrito para cuando sea la publicación de mi próximo libro, entonces ese libro estará disponible para lectores de todo el mundo y en una docena de idiomas, pero no estará disponible para lectores de Reino Unido simplemente porque no se le permitirá a nadie que lo publique (a menos que quiera hacerlo gratis)”, dijo Rooney en su testimonio.

Esto situación ocurriría por la incertidumbre legal a la que se enfrenta la escritora por apoyar a este grupo activista, pues podría ser que su editorial Faber & Faber y la BBC, al pagarle a Rooney sus regalías, sean acusadas de financiar a un grupo terrorista.

En caso de que Rooney no reciba los pagos correspondientes, “mi trabajo existente podría ser retirado de la venta y por lo tanto no estaría disponible para lectores en Reino Unido (...) La desaparición de mi trabajo en las librerías realmente marcaría un ataque extremo por parte del estado a la libertad de expresión artística”, argumentó.

Rooney dijo que considera que Israel ha cometido un genocidio en Palestina y describe a las acciones de Palestine Action como “valientes y admirables” y que no cuenta con motivos para dejar de apoyar al grupo activista, porque de ser así “sería más conveniente a nivel personal y profesional pretender que las hay”.

