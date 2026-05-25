Chilpancingo.— Nueve alcaldes y alcaldesas de la región Centro y la Montaña anunciaron que se retiran de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz.

“Lejos de encontrar soluciones reales, coordinación efectiva o estrategias contundentes, únicamente hemos sido testigos de simulaciones burocráticas donde los reportes son simplemente turnados de una instancia a otra, sin acciones claras, sin resultados, sin responsables”, afirmaron en un comunicado.

La alcaldesa de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino, desmintió que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz haya tenido alguna reunión con integrantes del Consejo Indígena y Popular Emilano Zapata (Cipog-EZ).

“No existió ningún diálogo de pacificación, negociación o acuerdo entre las partes involucradas (…), únicamente se llevó a cabo la toma de protesta de las y los comisarios municipales de las comunidades de Zacapexco, Rincón de Chautla, Colonia Nuevo Amanecer y Colonia Xochitempa, realizado conforme a derecho y bajo los procedimientos legales correspondientes”, sostuvo.

Tras informar que el 8 de junio habrá una mesa de diálogo para acordar acciones de pacificación, señaló que su gobierno rechaza “cualquier versión falsa, alterada o tendenciosa que pretenda presentar un acto legal como una supuesta mesa de negociación o de acuerdo de paz inexistente. La ciudadanía merece información veraz y no narrativas construidas para aparentar avances que aún no han ocurrido”.

Los nueve ediles afirmaron que los funcionarios que encabezaron la Mesa para la Coordinación para la Construcción para la Paz les negaron el ingreso a la sesión del viernes 22 que se realizó en Chilapa.

“Ante la omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces, hemos tomado la decisión política e institucional de retirarnos de la Mesa de Coordinación para la Construcción para la Paz, al considerar que dicho mecanismo ha dejado de cumplir su propósito para el que fue creado y hoy representa solamente un espacio donde se minimizan los hechos que padecen nuestros municipios”.

Según un mapa criminal del gobierno del estado, desde hace más de una década los municipios gobernados por estos ediles están bajo el control de la organización criminal Los Ardillos.

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