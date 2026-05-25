Representantes de empresarios de la Ciudad de México advirtieron de un fenómeno que se está registrando con la gentrificación, que es la expulsión de negocios tradicionales.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez, dijo que en los últimos años se aceleró el proceso de gentrificación comercial en la capital del país, pues comercios tradicionales son desplazados por establecimientos dirigidos a consumidores con mayor poder adquisitivo, provocando el cierre de negocios, la pérdida de empleos, espacios de convivencia urbana, aumento de precios y cambios en la dinámica de consumo en la Ciudad.

“Si bien no existen cifras que nos permitan cuantificar la magnitud, ritmo e intensidad de este proceso, es evidente que se está produciendo un cambio estructural en la composición comercial de la capital, pues hay aumento de rentas y cambio de giros, ya que negocios de barrio [reparadoras de calzado, fondas, mercerías] son reemplazados por cafeterías de especialidad, coworkings y tiendas de lujo”, expuso el líder empresarial.

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Subrayó que para combatir la gentrificación comercial se debe tener certeza jurídica para proteger a los dueños de locales frente a desalojos arbitrarios; además de subsidios y apoyos, regulación a las plataformas, y promoción de los Barrios Mágicos.

El organismo estimó que los productos chinos han llegado a desplazar hasta 80% de las mercancías en algunos mercados de México, afectando gravemente a los artesanos locales, su viabilidad económica y la identidad cultural del país.

Al respecto, Alejandro Kuri, presidente de la Comisión de Vivienda de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX), recalcó que no existe un dato oficial sobre cuántos negocios han sido expulsados a causa de la gentrificación, lo que es precisamente uno de los problemas del fenómeno, pues es difuso, gradual y poco medido.

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Lo que sí sabemos, aseveró el empresario, es que hay cierre de comercios tradicionales en zonas como Roma Norte, Condesa, Juárez y Centro Histórico.

“Estos negocios están siendo sustituidos por restaurantes de mayor ticket promedio, marcas internacionales, espacios orientados a turismo y nómadas digitales. Además, reportes recientes señalan que la transformación urbana está desplazando tanto a residentes como a comercios tradicionales, con pérdida de identidad barrial. Hoy, el fenómeno ya no es sólo en la Roma-Condesa, sino que se está expandiendo a Tacubaya, Tabacalera, Santa María la Ribera y zonas cercanas a corredores de movilidad”, indicó.

Ambos especialistas coincidieron en que este fenómeno se agudizó debido al Mundial, que arranca en junio.

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En este contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió una iniciativa de reforma constitucional, que se discutirá el próximo periodo de sesiones, para establecer, entre otros puntos, límites al alza de rentas para que no puedan estar por encima de la inflación, como medida para combatir la gentrificación en materia de vivienda.

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cdm