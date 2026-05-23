En las próximas semanas la administración capitalina tiene el objetivo de reducir al menos unos 3 mil comerciantes ambulantes más, que se ubican en calles del Centro Histórico, adelantó el secretario de Gobierno, César Cravioto. Para finales de año, se prevé concluir con otra reducción “importante”.

Si bien esta cifra se sumará a otros 6 mil que ya han sido retirados desde octubre pasado, cuando el gobierno de Clara Brugada anunció el “reordenamiento” del corazón de la capital, el secretario afirmó que esta medida no tiene que ver con el Mundial de Futbol que está en puerta, y que atraerá a miles de turistas.

“No tiene que ver con el Mundial, porque no es un plan que se hizo para eso. Para el Mundial se hizo, por ejemplo, que se liberara el puente que cruza hacia el estadio (Ciudad de México), ahí sí se liberó y se está terminando el mercado, eso sí fue para el Mundial o el reordenamiento de esa zona de Calzada de Tlalpan, pero lo del Centro Histórico no tiene que ver”, precisó al señalar otros puntos de la Ciudad en los que sí se llevó a cabo un reordenamiento con motivo de la justa deportiva.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario afirmó que se busca que esta sea una estrategia “duradera” y enfatizó que no significa que el Gobierno esté en contra del comercio en vía pública, sino que se busca ordenarlo y que no haya desbordamiento.

“No estamos en contra del comercio en vía pública. Creo que el comercio en vía pública ha existido, existe y existirá. El asunto es que se ordene, se reordene y que no se desborde. Y ese es el tema; que hay lugares donde se puede y hay lugares donde no se puede; hay lugares donde se puede tal número y no un número mayor”, dijo.

Tras recordar que hasta ahora se han liberado 26 calles —algunas completas y otras en algunos tramos— Cravioto reconoció que aún están pendientes algunas “zonas complejas”, como son la Alameda Central y avenida Juárez.

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Particularmente en este punto, explicó que se están trabajando tres estrategias para realizar el reordenamiento, con opciones en las que se pueden hacer plazas para reubicar a los comerciantes y locales dentro del Metro que están sin utilizar.

“Hemos avanzado mucho con el Metro, hay locales que están sin utilizar; estamos ya en el proceso para que nos lo den a nosotros y que puedan entrar comerciantes ahí. También los grupos indígenas queremos que tengan espacios permanentes dentro de plazas; eso va a ayudar a que sigamos bajando el número”, indicó.

Agregó que hay acuerdos con organizaciones que tienen Permisos Administrativos Temporales Revocables, (PATR) para que se les renueven estos permisos, pero se retiren comerciantes de la vía pública o, incluso, se están consiguiendo espacios baldíos para que ellos construyan una plaza, siempre y cuando haya retiro de comerciantes.

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Advirtió que el fenómeno denominado toreo en el que comerciantes se retiran mientras está el operativo de las autoridades y luego se vuelven a poner, es un trabajo “de todos los días”.

En octubre del año pasado la administración capitalina anunció acciones para el reordenamiento de las calles del Centro Histórico.

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cdm