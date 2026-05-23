“No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla”. Desafortunadamente, para el Club Universidad Nacional, dicho refrán actualmente es una realidad.

Ayer, fue un día que la institución auriazul esperaba que no se cumpliera. Sin embargo, el 22 de mayo llegó y se hizo realidad... los Pumas cumplieron 15 años sin ser campeones del futbol mexicano.

A pesar de la larga sequía, para Bruno Marioni, su exquipo sigue perteneciendo a la realeza en el balompié nacional.

“Que Pumas lleve 15 años sin ser campeón y siga siendo un equipo grande, habla claramente de lo que significa para el futbol mexicano. No hay ningún tipo de dudas... Pumas es grande”, declaró a EL UNIVERSAL Deportes.

El Barullo sentenció que la importancia de un club no sólo debe evaluarse por el lapso en el que ganan o dejan de ganar.

“Me parece que los equipos grandes no se miden por la cantidad de años que son campeones o si no lo son todos los años”, dijo.

Agregó que debe hacer comunión para acabar con la mala racha: “Cuando los equipos son campeones es porque organización, directiva, técnico, jugadores y afición están en sintonía”.

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