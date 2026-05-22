“Estamos listos para atender esta temporada de lluvias”, afirma alcalde de la Magdalena Contreras.

Durante su comparecencia ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, el alcalde de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, afirmó que su gobierno se encuentra listo para atender la temporada de lluvias y responder ante cualquier emergencia.

Recordó que el año pasado la demarcación atravesó una intensa época de precipitaciones, ya que resultaron más de 200 puntos afectados donde varias familias perdieron su patrimonio.

El edil recordó que el año pasado la demarcación atravesó una intensa época de precipitaciones, ya que resultaron más de 200 puntos afectados. Foto: Especial

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En ese sentido, aseguró que llevó a cabo una serie de obras para que esto no se vuelva a repetir como es el caso de 6 mil 270 metros lineales de desazolve, 168 pozos rehabilitados, 188 rejillas pluviales, 254 pozos desazolvados, 20 toneladas de residuos retirados del drenaje, 129 toneladas de basura extraídas de las barrancas y cauces naturales, 50 toneladas de cachivaches (muebles, fierro viejo, cascajo, etc) retirados de las colonias y 84 hectáreas de barrancas intervenidas.

“Estas medidas nos permitieron estar preparados, la semana pasada tuvimos 2 episodios de alerta morada (por lluvias) en la Magdalena Contreras y muchas de las obras que realizamos para evitar inundaciones están dando el resultado esperado”, subrayó.

El edil también agradeció el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México por continuar con la construcción de la Caja Tormenta en San Jerónimo Lídice para que se puedan evitar inundaciones de gran magnitud.

Mercado Guaida acotó que además de contar con 7 zonas de atención en esta operación, están preparados con 10 cuadrillas, 18 pick-ups y 4 vactors, entre otros elementos. Foto: Especial.

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En ese sentido, dijo que otras obras que están en proceso para hacerle frente a las anegaciones son el muro de contención CASI Hortensia, el cual prevé que esté listo antes de que empiece la temporada fuerte de lluvia. También dijo que siguen los trabajos en el desalojo pluvial en la colonia El Gavillero.

En cuanto al protocolo Operativo Tormenta, el alcalde dijo que lo pusieron a prueba en años anteriores y lo perfeccionaron, ya que cada uno de los funcionarios involucrados en este proyecto tiene una responsabilidad específica en caso de cualquier siniestro.

“Aquellos que viven cerca son los responsables de atender esa colonia y un director general es responsable de cada zona. El equipo de gobierno se desplaza al lugar de los hechos y no nos vamos hasta que la atención a la emergencia y el seguimiento hayan concluido”,

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Mercado Guaida acotó que además de contar con 7 zonas de atención en esta operación, están preparados con 10 cuadrillas, 18 pick-ups, 4 vactors, 4 camiones de volteos, 4 ambulancias, unidad especial de rescate, 4 motos, una cuatrimoto, 53 personas capacitadas en atención a emergencias y 5 profesionistas con cédulas técnicas de opiniones de riesgo.

Finalmente, aceptó que es temprano para cantar victoria pero que estará de nuevo ante el congreso local en el segundo semestre del año para dar informes sobre los resultados.

vr/cr