Tres hombres señalados como presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con La Unión Tepito fueron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa agravada, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con la investigación, los imputados —Irving “N”, alias El Machete, Johan “N” y Carlos “N”— estarían relacionados con la célula identificada como UJ40, presuntamente dedicada a actividades de alto impacto como narcomenudeo, extorsión y secuestro en la capital del país.

La Fiscalía detalló que las indagatorias, sustentadas en labores de inteligencia, análisis de videovigilancia, dictámenes periciales y evidencia digital, permitieron establecer la probable participación de los tres sujetos en esta estructura criminal, lo que derivó en órdenes de aprehensión por asociación delictuosa.

Las órdenes de aprehensión por asociación delictuosa fueron ejecutadas el 5 de mayo. Foto: iStock

Lee también Brugada asegura que renovación de estaciones del Metro intervenidas estarán listas antes del Mundial; llevan un avance de más del 80%

Irving “N” y Johan “N” fueron detenidos el 26 de abril de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de ser sorprendidos presuntamente en posesión de droga y un arma de fuego, tras un incidente en el que uno de ellos habría amenazado a un automovilista. Ambos ya enfrentaban procesos penales por delitos contra la salud y cohecho.

Por otra parte, el 5 de mayo, autoridades capitalinas y federales realizaron un cateo en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza, donde fue detenido Carlos “N”. En el sitio aseguraron presuntas dosis de narcóticos, teléfonos celulares e identificaciones. El imputado también enfrenta cargos por delitos contra la salud y cohecho.

Las órdenes de aprehensión por asociación delictuosa fueron ejecutadas ese mismo 5 de mayo: en el caso de Irving “N” y Johan “N”, al concluir audiencias judiciales relacionadas con procesos previos; mientras que Carlos “N” fue notificado tras el cateo en el inmueble.

Un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria. Foto: iStock

Lee también Activan alerta amarilla por pronóstico de lluvia y granizo en cinco alcaldías de la CDMX

El pasado 12 de mayo, un juez determinó vincular a proceso a los tres imputados, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para identificar y desarticular estructuras criminales generadoras de violencia en la Ciudad de México. Conforme al principio de presunción de inocencia, los imputados serán considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

vr/cr