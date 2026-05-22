Culiacán. - Una de las dos personas del sexo masculino que la noche del miércoles pasado fueron asesinados a balazos frente al estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán, fue identificado como Mario Barreto Domínguez, cantante de reguetón conocido en el medio artístico “Degezeta”.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el doble homicidio que tuvo lugar en la calle Constitución y Jesús Andrade, en la colonia Miguel Alemán, en el segundo cuadro de la capital del estado.

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El cantante, originario de Hermosillo, Sonora, presuntamente conducía un vehículo Nissan Versa, de color gris oscuro, en compañía de Ivan Marlon “N”, de 45 años, quien forma parte de su equipo musical, cuando fueron atacados a balazos por los ocupantes de otra unidad en movimiento.

Ivan Marlon “N” logró bajarse del automóvil e intentó correr por la calle Constitución, en busca de refugio pero fue alcanzado por los impactos de armas automáticas, por lo que este quedó muerto sobre la banqueta en tanto que “Degezeta” falleció a bordo de la unidad que recibió varios disparos.

El artista del reguetón, quien se encontraba en la capital del estado realizando grabaciones para sus futuras presentaciones, murió en forma instantánea, pese a que los cuerpos de auxilio arribaron al lugar para prestarle los primeros auxilios.

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