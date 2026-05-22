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Ecatepec.- Un integrante del grupo criminal conocido como “La Chokiza” fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Al sujeto identificado como David “N” alias “El Deivid” o “El Chino”, lo tenían ubicado como objetivo prioritario señalado como principal generador de violencia de “La Chokiza”.
La Fiscalía mexiquense lo investiga por su probable participación en los delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia, despojo, entre otros.
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De acuerdo con la FGJEM, la detención de David “N” ocurrió en colaboración con agentes de la Fiscalía capitalina y elementos de la Secretaría de Marina, la mañana de este viernes dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Además, las indagatorias de la Fiscalía mexiquense establecen que el hoy detenido habría asumido el liderazgo de “La Chokiza”, luego de la captura de su hermano Alejandro Gilmare “N” alias “El Choko”.
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