Teoloyucan, Méx.— Por malas prácticas en la localidad han sido dados de baja 80 elementos de seguridad pública municipal, entre los cuales cinco cuentan con orden de aprehensión por su probable participación en el delito de extorsión.

Así lo informó el alcalde de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, quien sostuvo que en lo que va de la administración municipal se han enfrentado a resistencias dentro de la corporación policial. Sin embargo, reconoció que existen avances en esa materia.

Entre las labores para mejorar al área de seguridad pública, Zenteno indicó que modificaron la dinámica dentro de la dirección, pues en gobiernos anteriores los mismos elementos fungían en áreas administrativas y eso se prestaba a posibles actos de corrupción.

El edil expuso que una de las problemáticas se debe a que el sueldo no es competitivo en comparación con lo que ganan otros municipios, lo que ha causado que algunos elementos busquen darse de baja.

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