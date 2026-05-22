El Gabinete de Seguridad informó que aseguraron en el estado de Chiapas, una bodega presuntamente utilizada para actividades ilícitas, donde decomisaron 50 paquetes de cocaína, armamento, equipos de comunicación y combustible.

Por medio de redes sociales, el Gabinete de Seguridad detalló que derivado de las acciones se cumplimentaron cuatro órdenes de cateo en dicha entidad, donde fueron detenidas cuatro personas.

Agregó que lo asegurado fue resultado de acciones coordinadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

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Con estas acciones, las autoridades federales aseguraron que continúan debilitando las capacidades logísticas y operativas de grupos delictivos, en busca de proteger a la población.

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