La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este viernes el arranque nacional del programa “Maratones de lectura”, una iniciativa impulsada por el gobierno federal para fomentar la lectura entre las juventudes del país, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y los gobiernos estatales.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria federal realizó un enlace en vivo con el estado de Michoacán, donde el director general del IMJUVE, Abraham Carro Toledo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dieron inicio formal a las actividades.

Carro Toledo destacó que más de un millón y medio de jóvenes participan simultáneamente en cientos de escuelas y plazas públicas de todo el país, realizando lecturas en voz alta, concursos literarios y actividades culturales.

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“Jóvenes están saliendo a leer en voz alta, a regalar libros gracias al Fondo de Cultura Económica. Se está leyendo poesía, se están haciendo concursos literarios y vamos a estar todo el día al mismo tiempo en todas estas plazas, generando estos espacios de lectura y libertad”, expresó.

El funcionario explicó que los “Maratones de lectura” se llevarán a cabo al menos una vez al mes a nivel nacional y semanalmente en distintos estados, con el objetivo de crear espacios permanentes de debate, escritura y reflexión para las juventudes.

Durante el enlace participaron estudiantes y jóvenes lectores, quienes señalaron que esta jornada representa “un momento histórico” porque, afirmaron, por primera vez miles de jóvenes salen a las calles y escuelas para leer, escribir y reflexionar sobre el futuro del país.

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Por su parte, el gobernador Ramírez Bedolla afirmó que “la lectura es cultura y es libertad”, al tiempo que celebró la participación de jóvenes michoacanos en esta estrategia nacional.

Sheinbaum señaló que el programa forma parte de la iniciativa “Jóvenes Transformando México”, con la que su administración busca fortalecer el acceso a la cultura y la participación juvenil en todo el territorio nacional.

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