Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná, y la artista británica Dua Lipa sellaron este viernes su colaboración musical al incluir "Oye Mi Amor" (1992), clásico de la banda, en el nuevo álbum en vivo "Dua Lipa: Live from Mexico", que se estrenó en el país este 22 de mayo en plataformas digitales.

“Cantar "Oye Mi Amor" con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda”, señaló Olvera en un comunicado compartido a EFE.

Esta colaboración, que se gestó durante la exitosa gira "Radical Optimism" de la artista en Ciudad de México, ubica al cantante poblano como el único invitado dentro de este proyecto, lo que también destaca la fuerza de la música en español potenciada por bandas como Maná, fundada en 1986.

Para el compositor, la evolución de esta canción es un ejemplo de cómo Maná “sigue cruzando generaciones e idiomas”, por lo que “escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina”.

Y es que, de las 21 canciones del disco, "Oye Mi Amor" es el único tema en español y, por ende, el que no pertenece al catálogo oficial de Dua Lipa.

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Con más de 92 espectáculos, la gira mundial "Radical Optimism" destacó el lado más políglota de Dua Lipa, pues interpretó versiones de canciones en ocho idiomas, entre ellos el español, que brilló junto con la voz de Olvera la noche del 2 de diciembre de 2025.

En un español fluido, la cantante entonó sobre el escenario del Estadio GNP: “Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas”, el estribillo de este clásico incluido en "¿Dónde jugarán los niños?", el tercer álbum de estudio de la banda, lanzado en 1992.

"Dua Lipa: Live from Mexico" también se presentó como un largometraje musical en el que la artista muestra los mejores momentos de sus tres exitosas presentaciones en la capital mexicana, en las que destacó la interpretación de "One Kiss", "Levitating" y "Training Season".

Además de esta colaboración única, Maná encabezará, junto a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de la Ciudad de México (Estadio Banorte) el próximo 11 de junio.

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