María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, asegura que sólo ha hecho su trabajo apegada a la ley, mientras en Sinaloa se ha normalizado la narcopolítica y los vínculos del crimen con todos los sectores del gobierno.

Maru Campos dice desconocer si los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) se encontraban siquiera en tierras chihuahuenses, y si participaron o no en el operativo para desmantelar narcolaboratorios en la Sierra Tarahumara.

La gobernadora panista recibe a EL UNIVERSAL en un hotel de la Ciudad de México donde aclara: “Yo no le pido a mi equipo que me esconda o que hable bien de mí”. La acompaña su grupo de trabajo, que le ofrece unos papeles, “no creo necesitarlos”, afirma. Inicia la entrevista.

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¿Los agentes de la CIA que se encontraron sin vida, participaban en el operativo para eliminar narcolaboratorios?

—Tenemos la suspicacia, pero yo no te puedo confirmar, ni te puedo corroborar que estaban, primero, en suelo chihuahuense; segundo, que estaban colaborando en este desmantelamiento. Es parte de las investigaciones que está realizando la Fiscalía General de la República (FGR), habría que esperar un poco más a que nos den información.

¿Si algún funcionario de su gobierno autorizó que entraran y participaran en este operativo, usted no tiene alguna responsabilidad?

—Pues tampoco he revisado esa posibilidad, pero lo que sí me queda claro es que el deber ser es informar a la titular del Ejecutivo.

Su secretario de Seguridad habló de destinar un piso en la Torre Centinela, en Juárez, para cuando algunas de estas agencias llegaran a colaborar con el gobierno, y que estaban en trámite los permisos con la Federación. ¿Usted sabía que existía este piso, que se habían empezado a pedir los permisos para colaborar?

—Chihuahua es el estado con la frontera más grande del país. No nos damos cuenta de la necesidad de la colaboración que debe haber y de la cooperación que debería haber. Sé que estamos muy lejos del centro, pero el solo hecho del tráfico de migrantes pues te obliga a tener este tipo de colaboración.

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La Torre Centinela no está terminada, es donde van a estar las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que se trasladó de Chihuahua a Ciudad Juárez. ?Nosotros manejamos, a través de la SSP, a través de un protocolo fronterizo que marca las normas y el lineamiento de cómo la Secretaría de Seguridad Pública tiene que llevar esta relación con las agencias de seguridad en Estados Unidos que están en la frontera, que están en El Paso, Texas.

Hay acuerdos, acuerdos de participación en todo caso sobre la transferencia de información, pero nunca, jamás, de que haya un operativo por parte de agentes estadounidenses o de cualquier otro país en suelo chihuahuense.

El acuerdo con la CIA, ¿es meramente informativo. No había posibilidad de que los agentes estuvieran en el operativo?

—No, hasta donde yo pudiese entender. Pero te digo, está en la investigación, yo no sé a final de cuentas qué hicieron y qué no hicieron. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque para mí sería muy fácil decirte: “sí sabía, me informaron”, porque, de lo contrario, queda uno como tonta, ¿no?

No gestioné, no autoricé y mucho menos tuve conocimiento de que esos agentes estaban en el estado.

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¿El acuerdo sigue existiendo, ha dado algún tipo de resultado?

—No hay un acuerdo de colaboración con la CIA. No existe. A ver, estamos en la investigación, pero hablar ahorita de un acuerdo de colaboración con la CIA me parece muy desproporcionado. Te pediría que esperemos a la investigación.

¿Tampoco sabía que se realizaban estas solicitudes a la Federación para que pudieran colaborar con el gobierno, como lo dijo su secretario de seguridad?

—No. Pero son solicitudes mínimas que se hacen para poder trabajar juntos. O sea, son solicitudes de transferencia de información, son transferencias y son acuerdos en todo caso, pues para tener esta comunicación mínima con Estados Unidos.

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¿Se siente amenazada por el anuncio de Morena de pedir juicio político en su contra? ¿Podrían destituirla?

—Claro que es una amenaza. Es una amenaza desde que están en la mañanera hablando de que yo ya cometí un delito, cuando no hay pruebas. Estamos bajo investigación y es una amenaza porque ya dan por sentado que yo soy culpable y violan la presunción de inocencia y violan el debido proceso y, por el otro lado, donde ya tienen bastantes pruebas y es de todos conocido, es en el caso de Sinaloa.

¿Qué diferencia hay entre el caso de Sinaloa y el suyo?

—Toda la diferencia. Pues Sinaloa es un estado donde impera el narcotráfico, es visto este narcotráfico 24-7 en las calles sin ningún pudor. Está normalizado, el narcotráfico está entre la sociedad sinaloense, pero está normalizado, también los vínculos del gobernador y de todo su equipo, de todo su gabinete con el crimen organizado.

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¿Ha visto la posibilidad de ofrecer disculpas públicas para cerrar el enfrentamiento con la Federación?

—Yo soy una mujer de bien, yo soy una mujer que gobierna para su estado. Yo soy una mujer que le ha dado resultados al estado de Chihuahua, empezando porque me dejaron una entidad destrozada financieramente y destrozada en muchos sentidos. Yo no tengo por qué dar disculpas. Yo estoy haciendo mi trabajo, estoy apegada al Estado de derecho. Yo no me escondo debajo de una mesa o, tal vez, en otro país. Yo no le pido a mi equipo que me esconda o que hable bien de mí. Yo doy la cara, por eso estoy contigo el día de hoy, en un hotel en la Ciudad de México y cualquiera puede encontrarme.

No tengo nada que analizar o resolver. No tengo nada por qué pedir perdón, no tengo nada que arreglar en mi vida política, tengo la conciencia muy tranquila, porque sé que he hecho las cosas apegadas a derecho y para defender a los chihuahuenses y mantener la paz.

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