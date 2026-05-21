El excapitán del América, Aquivaldo Mosquera Romaña, se amparó contra la Fiscalía General de la República (FGR), que lo investiga por presunta defraudación fiscal desde 2022.

El colombiano pidió protección de la justicia al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022 que la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos y del Sistema Financiero de la FGR abrió en su contra e integra por supuesta evasión de impuestos.

Pero dicho juzgado se declaró incompetente con la intención de conocer del asunto y lo turnó al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual, en acuerdo del 20 de mayo, señaló que no comparte la conclusión a la que llegó su homólogo en materia administrativa.

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“Intégrese el oficio proveniente del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional no comparte la conclusión a la que arribó el juzgado declinante. Remítase el expediente original al órgano jurisdiccional declinante, previa copia certificada que se obtenga de él. Solicítese de la manera más atenta al juez declinante haga del conocimiento a este juzgado federal la determinación que dicte con motivo de la presente comunicación procesal”, indicó.

Por lo que se deberá definir a qué materia corresponde revisar la demanda del exfutbolista que fue campeón con el América y que ha sido requerido por la Fiscalía General de la República para aclarar información acerca de los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

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