La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que pidió formalmente la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones por el asesinato de sus dos colaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz.

“Ya solicitamos a la Fiscalía General de la República, por un lado que intervenga en la investigación, de hecho, hay algunos temas que ya están atendiéndolos”, dijo la mandataria local durante la conferencia de prensa de este jueves.

Un día después de que se cumplió un año del atentado contra sus dos compañeros, Brugada Molina dijo que el Gobierno federal ya colaboraba en el caso, a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Rinden homenaje a Ximena Guzmán y José Muñoz a un año de su asesinato. Foto: Karla Guerrero

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“Hoy lo que estamos pidiendo es que se sume la Fiscalía General de la Republica”.

Y agregó que “durante la investigación se ha solicitado intervención de la Fiscalía en ciertas investigaciones que tienen que ver con este caso y por lo tanto ahora se hace de manera más explícita e institucional”.

El pasado miércoles 20 de mayo se cumplió un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, atacados cuando se dirigían a trabajar, sobre la Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna.

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Autoridades capitalinas informaron que por estos hechos hay 18 personas detenidas y vinculadas a proceso por diversos delitos y la investigación sigue en curso, sin embargo, no se ha informado del móvil o del autor intelectual del atentado.

vr