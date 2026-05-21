La cuenta regresiva para la nueva edición del Coca Cola Flow Fest arrancó oficialmente.

Esta tarde, los organizadores del evento sorprendieron al revelar las fechas en las que se realizará la edición de este 2026. Además, confirmaron que regresarán a la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar que desde hace tiempo se convirtió en la sede oficial.

Tras convocar a más de 163 mil asistentes el año pasado, el encuentro de música urbana busca superar el impacto que generó gracias a su cartel encabezado por figuras como Don Omar, Wisin, Nicky Jam y J Balvin.

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¿Cuándo será el Coca Cola Flow Fest 2026?

El encuentro de reggaetón se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026, manteniendo el formato de dos días que ha caracterizado al festival desde sus primeras ediciones.

Los organizadores del evento confirmaron las fechas de la edición 2026. Foto: Captura de pantalla.

Aunque el cartel oficial todavía no se ha presentado, las apuestas y peticiones de los usuarios ya han comenzado a surgir y se pueden leer nombres como Feid, Chencho Corleone, Rauw Alejandro y Yandel junto a su proyecto sinfónico.

La venta de boletos estará a cargo de Ticketmaster México y se llevará a cabo bajo el sistema de fases, en el que los precios aumentan conforme vayan agotándose las estradas disponibles de cada etapa.

Será en las próximas semanas cuando se den a conocer más detalles del festival; sin embargo, los fans del género urbano ya pueden apartar las fechas en sus calendarios.

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