La UNAM: la institución que transforma vidas

Paso del norte: mirada humana a la migración

Margit Frenk: Adiós a la filóloga de la literatura popular

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

¡Llegó la hora de perrear!. Desde temprano, el comenzó a llenarse de brillo, pestañas postizas y outfits que parecían competir entre sí por el título de “más flow”. En cuanto se cruzaba la reja de acceso del recinto, el calendario dejaba de importar: ahí solo existía el reggaetón.

Este año, else transformará durante dos días en un santuario del perreo: desde el legendario y el regreso de hasta fenómenos como Young Miko y el reguetón mexa de Bellakath. Un festival que, como cada año, funciona más como una radiografía de lo que suena en las calles que como un simple concierto masivo.

Un cartel para todos los ADN del urbano

El sábado abrió con ADSO marcando el arranque. Después el calor del día fue subiendo al ritmo de Daaz, Easykid, DJ Nelson, Micro TDH + Calle 24, Yailin La Más Viral y Lenny Tavárez.

Pero la fila de gente afuera ya dejaba claro quiénes provocarían los gritos más fuertes: Jowell & Randy, El Alfa, Álvaro Díaz y Myke Towers.

La noche quedará en manos de dos polos opuestos pero complementarios: Don Omar, el rey que no necesita presentación, y Santa Fe Klan, prueba de que lo urbano ya no se divide por género sino por estado de ánimo.

Un festival que también se vive afuera

Antes de entrar, la verdadera pasarela comenzaba en los alrededores. Vendedores con imágenes de “San Don Omar”, “San Nicky Jam” y “Santa Bellakath” ofrecían protección simbólica “para perrear bendecido”. Parecían estampitas milagrosas… pero con lentes Gucci impresos.

Quien quería un último respiro antes del caos encontraba carritos con aguas y refrescos; quien no, ya llegaba con su cerveza en mano. Y aunque el clima coqueteaba con el invierno, eso no impidió que muchas apostaran por vestidos y shorts milimétricos: si hay que temblar, se tiembla, pero con estilo.

En la multitud había de todo: grupos de amigos con un adulto designado, parejas bailando desde la fila y quienes buscaban desesperadamente unas gafas o una gorra para sobrevivir al sol de la tarde.

Y entonces llegó la sorpresa

Entre el movimiento llegó el anuncio inesperado: El Malilla se sumaba al festival con un show exprés a las 6:50 en el escenario Bacardí. El mensaje corrió como pólvora y encendió los gritos entre quienes ya daban por cerrado el lineup.

Así puedes llegar al Velódromo

Metro: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla (Línea 9)Metrobús: UPIICSA y El Rodeo (Línea 2)

Desde cualquiera, el trayecto final era una caminata entre puestos, fans y altavoces improvisados. Lo único a considerar: ambos servicios paran a medianoche, así que más de uno empezó a calcular si alcanzaría el último metro o si el regreso sería patrocinado por una app de transporte… o por ese amigo que “sí trae coche”.

