Mejorarán 12 museos y 46 zonas arqueológicas con motivo del Mundial 2026

Facultad de Filosofía, Senado y Asociación Filosófica de México preparan conversatorios por el Día de la Filosofía

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

La Ciudad de México está a punto de vivir su fin de semana con mayor flow, gracias a las presentaciones de , Nicky Jam, Don Omar y Wisin como parte del festival más importante de la música urbana: el .

Durante dos días (22 y 23 de noviembre), los fans del perreo podrán disfrutar de las canciones de más de más de 60 figuras del reggaetón, rap, hip-hop y hasta corridos tumbados; además de algunos artistas invitados que, hasta el momento, no se han revelado.

Con tanto por ver y poco tiempo para hacerlo, los organizadores ya han publicado los horarios en los que se presentarán cada uno de los artistas, esto con la intención de que los fans planeen bien sus días y no se queden con las ganas de ver a ninguno.

Si ya tienes el outfit, los boletos y la actitud listos, acá te dejamos el programa día por día:

Horarios del sábado

Durante el primer día de actividades, los asistentes tendrán de dónde escoger; y es que podrán presenciar el regreso de grandes leyendas como Wisin y Don Omar, o irse por con algunas de las promesas de la escena urbana como Daaz y DJ Foxy.

Coca-Cola Stage

  • ADSO: 14:40 – 15:10
  • Jory Boy: 15:30 – 16:05
  • Katteyes: 16:25 – 17:05
  • De La Rose: 17:30 – 18:10
  • Lunay: 18:35 – 19:20
  • Lenny Tavárez: 19:50 – 20:40
  • Myke Towers: 21:10 – 22:05
  • Wisin: 22:35 – 23:50
  • Don Omar: 00:45 – 02:00

Sprite Stage

  • Venesti: 15:10 – 15:50
  • Micro TDH: 16:10 – 16:50
  • Calle 24: 17:00 – 17:50
  • Yailin La Más Viral: 18:10 – 18:50
  • El Alfa: 19:25 – 20:35
  • Jowell & Randy: 20:55 – 21:45
  • Nicky Jam: 22:20 – 23:20
  • Álvaro Díaz: 23:50 – 00:50

Dembow Victory's Stage

  • Enemix: 14:50 – 15:20
  • Omarcito GQLQK y Jos ML: 15:50 – 16:20
  • Sayuri & Sopholov: 16:50 – 17:20
  • Daaz: 17:35 – 18:20
  • Easykid: 18:35 – 19:00
  • Andy Rivera: 19:20 – 20:00
  • Doony Graff: 20:20 – 20:55
  • Kevis & Maykyy: 21:15 – 22:00
  • Young Cister: 22:30 – 23:00
  • Kevin AMF: 23:20 – 00:00
  • Santa Fe Klan: 00:30 – 02:00

Bacardí Stage

  • DJ Kitkatsita: 14:50
  • DJ Drewther: 16:00
  • Chikle: 16:50
  • Fuentes Prod: 17:30
  • Gusty DJ: 18:20
  • DJ Chaka: 19:50
  • DJ Foxy: 20:30
  • Alu Mix: 21:50
  • Tayhana: 22:50
  • La Bad Curly: 23:50

Horarios del domingo

El segundo, y último día, es considerado por muchos como el más fuerte, ya que incluye las presentaciones de grandes exponentes como Natanael Cano, Young Miko y la precursora del reggaetón mexa: Bellakath.

Coca-Cola Stage

  • Corina Smith: 15:15 – 15:50
  • Mau y Ricky: 16:10 – 16:45
  • Bellakath: 17:10 – 17:55
  • Víctor Mendivil: 18:15 – 19:00
  • Omar Courtz: 19:30 – 20:20
  • Bad Gyal: 20:50 – 21:50
  • Natanael Cano: 22:40 – 23:55
  • J Balvin: 00:40 – 02:00

Sprite Stage

  • Iza TKM: 14:50 – 15:30
  • Ganggy: 15:50 – 16:30
  • Cachirula & Loojan: 16:55 – 17:35
  • Khea: 18:00 – 18:45
  • De La Ghetto: 19:15 – 20:05
  • Sech: 20:35 – 21:25
  • Cris MJ: 22:00 – 22:45
  • Young Miko: 23:50 – 01:00

Dembow Victory's Stage

  • Andrea Lakshmi: 15:35 – 16:05
  • Choca: 16:25 – 16:55
  • Polimá Westcoast: 17:20 – 17:55
  • El Flow de Piso 21: 18:00 – 19:00
  • JC Reyes: 19:15 – 19:55
  • Kidd Keo: 20:20 – 20:55
  • Maisak: 21:15 – 21:55
  • Kris R: 22:15 – 22:55
  • Standly: 23:25 – 23:55
  • L-Gante: 00:20 – 01:00
  • Deorro: 01:20 – 02:00

Bacardí Stage

  • Sonido Flamin Hot: 14:50
  • Los Dutis: 15:50
  • Esamipau: 16:50• DJ Aza: 17:50
  • Pedro Sampaio: 18:50
  • Juan Magán: 19:50
  • Ezya: 20:50• Mar: 21:50
  • Fito Silva: 22:50
  • Friend: 23:50

