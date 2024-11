El "Girl Power", durante la segunda noche del Flow Fest 2024 estuvo a cargo de Becky G, quien dejó claro por qué es una de las artistas más queridas del género urbano.

Vestida de blanco y con un sombrero vaquero, la cantante arribó al escenario principal para arrancar su espectáculo con "Mala Santa", una entrada que, pese a un aforo inicial a medio llenar, conquistó a los asistentes con su energía y versatilidad.

Becky G no se limitó a lo urbano. Sorprendió al público mostrando su habilidad para interpretar corridos tumbados, y para darle un toque especial, estuvo acompañada de mariachi.

Asimismo tuvo un invitado especial: Oscar Maydon, quien había cantado el primer día del festival. Juntos interpretaron "Mercedes", siendo esta la primera vez que lo hacían en vivo. Entre aplausos, celebraron con un shot y prometieron continuar la fiesta en un after party.

Para variar el ambiente, Becky interpretó "Otro Capítulo" al ritmo de cumbia, lo que hizo que varias parejas se animaran a bailar; mientras tanto, las personas que habían estado en el escenario de Ñengo Flow comenzaron a acercarse, atraídas por la vibra de la joven cantante.





Becky G en el escenario del Flow Fest. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje que rindió a Selena Quintanilla, la inolvidable "Reina del Tex-Mex", al entonar "Bidi Bidi Bom Bom".

Tras un interludio musical a cargo de su DJ, G aprovechó para cambiar su vestuario. Regresó al escenario con una mini falda y botas largas blancas, lista para interpretar "Becky from the Block", desatando la euforia del público.

Canciones como "Chanel", "Por el Contrario", "Bailé con mi Ex", "Mayores", "MAMIII" y "Sin Pijama" hicieron que la energía no decayera. Aunque algunos optaron por ver su show desde la parte trasera sentados, no faltaron las voces que corearon sus éxitos desde la distancia.





Becky G le canta a los "Mayores" en su presentación en el Flow Fest

📹Video: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/VOUnoklyzT — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) November 25, 2024

