El teatro ofrece algo que ninguna plataforma digital puede reproducir: la experiencia compartida del presente. Así lo consideran la actriz Mariana de Tavira y el director Diego del Río.

Ambos observan en las nuevas generaciones un interés renovado por vivir los acontecimientos sin la mediación de un teléfono celular.

“Hay una nueva generación de público, de adolescentes, que no todos, pero muchos, están incluso viendo con un juicio que a lo mejor ni siquiera las generaciones arriba de ellos tenemos del todo claro sobre los peligros de vivir regidos por la digitalidad”, reflexiona Del Río.

El director asegura que cada vez es más frecuente encontrar jóvenes que prefieren experimentar los momentos antes que registrarlos.

“Ayer vi a Mon Laferte y muchos estaban grabando, pero vi a gente de 15 años para abajo que no estaba con el teléfono. Ellos estaban ahí cantando, viendo, viviendo”, relata Diego.

Lejos de enfocarse en el reconocimiento que De Tavira obtuvo hace unos días en el Festival de Cannes, Del Río destaca la consistencia de una carrera construida durante años sobre el escenario y frente a las cámaras.

“No es que la admire más por este premio; más bien siento mucha alegría de que una carrera tan hermosa, tan impecable y tan congruente sea reconocida de esta manera”, destaca.

Diego del Río ha dirigido más de 30 puestas y ya incursionó en el cine. Foto: MARIANA RODRÍGUEZ

Teatro, refugio para los actores

Para la galardonada con el premio a Mejor Interpretación Femenina en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes por su trabajo en la cinta Siempre soy tu animal materno, el teatro es el espacio en el que la actuación alcanza su expresión más completa.

“Yo siento que el teatro es donde el arte de la actuación es total. Cuando estás en escena nada te puede salvar más que tu compañero o compañera, la ficción misma. Y hay una comunicación profunda con quienes fueron a verla porque ninguna función es igual a otra”, afirma Mariana de Tavira.

La actriz protagoniza el clásico de Tennessee Williams, Un tranvía llamado deseo, que se presenta en el Teatro Xola hasta el 10 de julio.

En el montaje dirigido por Diego del Río, Marina interpreta a Blanche DuBois, una mujer que llega a Nueva Orleans con el fracaso a cuestas y como último recurso tratando de escapar de la ruina económica, del escrutinio y de las heridas de su pasado.

Y aunque su carrera la ha llevado a destacar tanto en el cine como en la televisión, De Tavira dice que encuentra en el escenario un espacio único.

“El teatro es mi talacha diaria. Es como volver, aunque en realidad nunca me fui. Llevo haciendo teatro la mitad de mi vida y es uno de los lugares donde soy más feliz, donde la vida se ve más esperanzadora y donde encuentro el sentido de mi existencia”.

Acompañan en escena a Marina Rodrigo Virago, Astrid Mariel Romo, Alejandro Morales, Mónica Jiménez, Federico Di Lorenzo y Patricia Vaca.

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