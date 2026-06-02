La presidenta Claudia Sheinbaum entregó el sábado pasado la primera etapa de la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, a nueve días de que la Ciudad de México reciba el partido inaugural del Mundial. La obra costó 6 mil 500 millones de pesos. Se gastó una enorme cantidad de dinero para terminar justo donde estábamos, volviendo a depender del mismo Benito Juárez de siempre que sigue teniendo un problema de saturación. Juan Carlos Machorro, líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta, nos habla al respecto.

En otros temas: En Nueva York arrancó el caso contra Gerardo Mérida, ex secretario de seguridad de Sinaloa. Hay evidencia abundante y vienen más acusados / Después del discurso del domingo en el mitin del Monumento a la Revolución, Sheinbaum le baja el tono hacia Trump… pero no descarta presión extranjera / La carrera bursátil de la IA comenzó. Anthropic se adelanta a OpenAI y presenta su documento para salir a bolsa.

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