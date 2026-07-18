Nación | 18-07-26 | 17:18 | Actualizada | 18-07-26 | 17:42 |

El gobierno de México informó que la presidenta viajará a Nueva York en un avión de la Defensa Nacional para la final del Mundial 2026.

Esto debido a las condiciones del clima y laque tenía programado desde Cancún como informó EL UNIVERSAL.

¿Cuándo regresa Claudia Sheinbaum de EU?

"Los jefes de Estado representan a las tres naciones anfitrionas. El regreso de la primera mandataria mexicana está programado para la noche del domingo 19 de julio", dijo.

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“El día de mañana voy a estar en la Copa Mundial de la FIFA, recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney. Por eso es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo.

Visita a EU es muestra de buena coordinación, dice Sheinbaum

“Y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana. Estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, dijo en un video mensaje publicado esta tarde.

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Al término de encabezar el “Programa de Vivienda para el Bienestar Desarrollo Arcos Paraíso” en Cancún, Quintana Roo, fue cuestionada por medios de comunicación sobre qué tipo de vuelo tomaría a Estados Unidos y a qué hora, sin embargo, no contestó a las preguntas.

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La mandataria viajará a Nueva York para asistir a la final del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey (conocido también como MetLife Stadium) y en donde se disputará la Copa entre Argentina y España a las 13:00 horas (México).

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La presidenta de México —junto a los mandatarios de Estados Unidos y Canadá— disfrutará también del medio tiempo del partido, el cual contará con un show musical y la participación de: Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y el grupo de KPOP, BTS, a quienes recibió en Palacio Nacional en mayo pasado. Asimismo, medios de comunicación estadounidenses confirmaron la asistencia de celebridades internacionales; la participación de Chris Martín, líder de la agrupación Coldplay, además de Laura Pausini y Robbie Williams.

Claudia Sheinbaum viajará a Nueva York en avión de la Defensa. Foto: Especial.
Claudia Sheinbaum viajará a Nueva York en avión de la Defensa. Foto: Especial.

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bmc

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