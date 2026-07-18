Metrópoli | 18-07-26 | 21:22 |

Un árbol de aproximadamente 20 metros de altura cayó sobre varios autos que estaban estacionados en , la tarde de este sábado.

El incidente ocurrió en la calle Ignacio Mariscal, casi al cruce con Paseo de Antonio Caso, colonia Tabacalera, hasta donde se trasladaron equipos de emergencia.

Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de de la Ciudad de México realizaron la remoción del árbol.

El incidente ocurrió en la calle Ignacio Mariscal, casi al cruce con Paseo de Antonio Caso. | Foto: Especial.
El incidente ocurrió en la calle Ignacio Mariscal, casi al cruce con Paseo de Antonio Caso. | Foto: Especial.

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De manera preliminar se reportaron tres personas con crisis nerviosa.

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jecg/cr

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