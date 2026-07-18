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La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina realizó la entrega de cerca de 20 mil apoyos para transporte a universitarios, en un evento realizado en la Magdalena Mixiuhca.
La mandataria subrayó que la beca para estudiantes de educación superior es universal y solo se requiere ser alumno de escuela pública y vivir en la Ciudad de México.
Brugada Molina dijo durante su intervención que los universitarios deben contar con las condiciones para continuar sus estudios.
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“Desde los gobiernos de la Transformación consideramos que todos los estudiantes deben de tener derecho a recibir un apoyo económico para contar con condiciones para estudiar”.
Con la entrega de estos cerca de 20 mil apoyos de la Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, ya suman 100 mil beneficiarios, se aseguró.
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Clara Brugada anunció que el próximo año la beca incrementará su monto y llegará a una cobertura universal, llegando a todos los universitarios capitalinos en escuela pública.
vr/cr
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