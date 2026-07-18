La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina realizó la entrega de cerca de 20 mil apoyos para transporte a universitarios, en un evento realizado en la Magdalena Mixiuhca.

La mandataria subrayó que la beca para estudiantes de educación superior es universal y solo se requiere ser alumno de escuela pública y vivir en la Ciudad de México.

Brugada Molina dijo durante su intervención que los universitarios deben contar con las condiciones para continuar sus estudios.

Cada joven que llega a la universidad representa un sueño, un esfuerzo y la esperanza de un mejor futuro. Hoy damos un paso más para que ninguna historia se detenga por falta de recursos.



Con la Beca para el Transporte Universitario seguimos construyendo una ciudad donde… pic.twitter.com/aawINb8zHd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 18, 2026

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“Desde los gobiernos de la Transformación consideramos que todos los estudiantes deben de tener derecho a recibir un apoyo económico para contar con condiciones para estudiar”.

Con la entrega de estos cerca de 20 mil apoyos de la Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, ya suman 100 mil beneficiarios, se aseguró.

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Clara Brugada anunció que el próximo año la beca incrementará su monto y llegará a una cobertura universal, llegando a todos los universitarios capitalinos en escuela pública.

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