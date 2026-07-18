Luego de un Mundial en el que pasó desapercibido, Alexis Vega regresó a uno de los escenarios que mejor conoce: el Estadio Akron. El atacante del Toluca volvió a encontrarse con la afición rojiblanca, aunque esta vez como rival y convertido en uno de los protagonistas del arranque del Apertura 2026.

El capitán de los Diablos Rojos salió al terreno de juego con personalidad y rápidamente demostró por qué sigue siendo una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Antonio Mohamed.

Desde el calentamiento fue recibido con una lluvia de abucheos por parte de la afición local, una situación que lejos de intimidarlo pareció motivarlo.

Vega se convirtió en el gran responsable de la ventaja parcial de Toluca al aprovechar una oportunidad desde los once pasos. Tras una revisión del VAR, el árbitro señaló penalti a favor de los escarlatas, dejando en los botines del delantero la posibilidad de abrir el marcador.

Con el número nueve en la espalda y bajo una intensa presión ambiental, Alexis tomó carrera y definió con gran sangre fría ante Raúl Rangel.

El atacante ejecutó un elegante cobro a lo Panenka, engañando por completo al guardameta rojiblanco y silenciando momentáneamente las tribunas del inmueble tapatío al minuto 42.

[Publicidad]