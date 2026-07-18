Mal y de malas, así fue el debut de los Pumas en el Apertura 2026. El comienzo oficial de la era de Esteban Solari no fue el esperado y la incertidumbre sigue rondando en la institución auriazul.

Contundente derrota (0-3) la que sufrieron en el Estadio Olímpico Universitario, a manos del Pachuca que se aprovechó de su pobre exhibición. Todo parece indicar que se viene un torneo bastante complicado para el Tano y sus dirigidos.

En tan solo 11 minutos del primer tiempo, los Tuzos ya tenían una ventaja importante en el marcador. En ningún instante, estuvo en peligro su victoria.

Elías Montiel (20') fue el encargado de anotar el primer gol hidalguense de la tarde, al aprovechar un grotesco error de Nathan Silva.

El volante mexicano no desaprovechó el regalo del defensa central brasileño, se animó a disparar desde fuera del área y no falló.

Con un certero cabezazo, Salomón Rondón (31') amplió la ventaja. El delantero venezolano le ganó, fácilmente, la posición a Rubén Duarte y remató a merced.

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Pumas y Pachuca en partido, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

En el segundo tiempo, los futbolistas auriazules salieron con otra actitud. Corrieron y lucharon más, pero su esfuerzo tampoco fue suficiente.

A pesar de lo intentaron, fueron incapaces de generar peligro en la portería de Carlos Moreno, quien tuvo una tarde más que tranquila en CU.

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Los cambios del Tano Solari no surgieron efecto y la escuadra auriazul no estuvo ni cerca de rescatar un empate. En total, sólo pudo realizar dos disparos a la portería de los Tuzos.

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Pachuca en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX - Foto: Hugo Salvador | EL UNIVERSAL

Cerca del final, Salomón Rondón (80') apareció para ponerle el último clavo al ataúd universitario. Su anotación “sirvió” para que los cerca de 15 mil aficionados gritaran al unísono “pongan huev*s”.

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Cuando la derrota se concretó, los seguidores auriazules abuchearon con fuerza a sus futbolistas que se acercaron a la tribuna para entonar el “Goya”. La respuesta no fue la esperada, pero el resultado tampoco.

Los Pumas siguen sin darle la vuelta a la página por la final perdida y el proyecto de Estaban Solari no comenzó de la mejor manera. De momento, este equipo genera más dudas que certezas en el inicio del Apertura 2026.