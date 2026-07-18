Pese a la derrota por (2-0) ante Toluca en la jornada inaugural del Apertura 2026, Gabriel Milito evitó dramatizar el resultado y aprovechó su primera aparición ante los medios para lanzar un mensaje de confianza dentro y fuera del vestidor.

El estratega argentino dejó claro que considera a su equipo como uno de los contendientes serios al título de la Liga MX.

Milito, convencido del potencial de su plantel, destacó que Chivas cuenta con los argumentos necesarios para competir contra cualquier rival del futbol mexicano.

"Con mucha humildad, siento que sí. Lo hemos demostrado durante este año. Hemos modificado el plantel y vamos a ser protagonistas. Por la historia y la grandeza de Chivas, este club siempre estará en ese lugar. Tenemos que ser responsables y pelear por el campeonato; lo buscaremos con nuestras armas", mencionó en conferencia de prensa.

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El estratega rojiblanco restó importancia al impacto que podrían tener las ausencias provocadas por las convocatorias a las diferentes selecciones nacionales. Milito aseguró que cuenta con un plantel amplio y competitivo, además de una cantera con suficiente talento para responder cuando sea necesario.

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"El club cuenta con buenos futbolistas de todas las edades. Tenemos una muy buena base, el plantel está cerrado y los fichajes que llegaron eran los que se necesitaban", finalizó.